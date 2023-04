Corea del Sur, a examen por sus disparatadas propuestas natalistas: libres de servicio militar y criadas extranjeras

Solo 249.000 bebés nacieron el pasado año en Corea del Sur. Esto lo convierte en el país con menor tasa de nacimientos del mundo. Para hacer frente a este problema, que viene arrastrando el país desde hace unos años, las autoridades surcoreanas han planteado una serie de medidas que van desde promover que el trabajo doméstico lo realicen personas extranjeras hasta exenciones del servicio militar por paternidad.

Esta situación, que no es ajena a otros países de la OCDE y del mundo, como Italia o España, amenaza con perjudicar gravemente la economía coreana debido a la escasez de mano de obra y a la factura de las pensiones.

El panorama es similar en otros países del Norte Global: los jóvenes no sienten la obligación de tener una familia, la incertidumbre del mercado laboral, la carestía de la vivienda, la desigualdad social, los bajos niveles de movilidad social y el enorme gasto que supone criar a los hijos.

En Corea del Sur, el gobierno intenta desde hace años erradicar el problema. Con el objetivo de frenar la regresión, ha gastado 280 billones de wones (210.000 millones de dólares) en los últimos 16 años. Sin embargo, los esfuerzos han sido en vano, puesto que desde 2006 la tasa de fertilidad del país ha descendido casi en un 45%. Esto significa que ahora nacen la mitad de niños que en 2006.

Tres hijos y libre de conscripción

La pirámide poblacional del país asiático está desequilibrada, aumenta el número de personas mayores, al tiempo que se reduce el de personas jóvenes. Según las proyecciones del Servicio Coreano de Información Estadística, Corea del Sur tendrá en 2070 una población de 37,6 millones de habitantes —un 27% menos que la actual—.

Los políticos surcoreanos vuelven a estar en el punto de mira por sus disparatadas propuestas y declaraciones para atajar el problema. Hace unos años, el actual presidente Yoon Suk-yeol sugirió que la causa estaba relacionada con el feminismo, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Kim Jin-pyo, apuntó a la homosexualidad, proponiendo como solución las terapias de conversión.

Como era de esperar, los rumores de que se iba a proponer una norma que eximiera a los surcoreanos menores de 30 años con tres hijos de cumplir con el servicio militar y la proposición de ley que pretende rebajar los salarios de los trabajadores del hogar extranjeros se han topado con el rechazo frontal de varios grupos de la sociedad civil surcoreana.

“Esclavitud moderna”

“Esto equivale a una llamada al trabajo esclavo. Los trabajadores domésticos coreanos ya tienen problemas porque no están sujetos a la Ley de Normas Laborales, y ahora ha surgido un proyecto de ley que despojaría por completo a los trabajadores inmigrantes de la protección del salario mínimo”, señaló Lee Han-suk, director del Instituto de Migración y Derechos Humanos, en una conversación telefónica con el medio surcoreano Hankyoreh.

De esta manera, Lee Han-suk denunciaba un proyecto de ley presentado este mes ante la Asamblea Nacional de Corea del Sur que relegaría a las empleadas domésticas inmigrantes cobrar menos del salario mínimo. Esta propuesta, anunciada en rueda de prensa por Cho Jung-hun, legislador del partido minoritario Transición Corea, pretende empoderar económicamente a las parejas surcoreanas para que tengan niños.

En la misma línea, algunos colectivos feministas han expresado su condena: "Un problema es la tendencia a infravalorar el trabajo de cuidados, pero otro es la idea de servir a las mujeres de Corea explotando la mano de obra de las inmigrantes, que están en una situación aún más precaria”, afirmó Kwon Su-hyeon, responsable de Solidaridad Política de las Mujeres Coreanas, en declaraciones al mismo medio.

"Las propuestas del gobierno muestran una falta de consideración hacia las necesidades y perspectivas de las mujeres", afirmó la diseñadora e instructora de arte de 31 años Kim Yun-jeong en declaraciones a The Guardian.

Corea del Sur es uno de los pocos países que mantienen el servicio militar obligatorio. Todos los hombres, antes de sus 28 años, deben servir a las fuerzas armadas de su país durante un periodo de 18 a 21 meses. Los surcoreanos lo consideran como un rito de iniciación masculino. Las exenciones de realizarlo son: tener alguna enfermedad que lo imposibilite, ser objetor de conciencia o, como sucede con artistas de renombre como BTS, que se reconozca su labor como motivo. A esta lista, se rumoreó que se iba a añadir otra: tener tres hijos.

Algunos medios se han hecho eco de una información que sugiere que las autoridades estarían considerando ahora una vía alternativa para que los hombres sirvan a su país: si tienen tres o más hijos antes de cumplir los 30 años. La revista Time informó de estas noticias citando el periódico surcoreano Chosun Ilbo.

"No podemos pedir a la gente que tenga hijos para el crecimiento económico nacional o la sostenibilidad del país; no deberíamos pensar en la fertilidad como una herramienta", explica Erin Hye-Won Kim, profesora asociada de Administración Pública en la Universidad de Seúl, a la revista TIME. Y critica que este tipo de aproximaciones no son las adecuadas "En cambio, si el gobierno se centrara en ayudar a la gente a tener una vida feliz, creo que [un] aumento de la fertilidad seguiría de forma natural", añade.

El partido conservador, que es quien estaba barajando esta opción, tal como informa la revista Time, también estaría considerando implementar asignaciones económicas por cada menor de 18 años de 1.000.000 de wones por niño —lo que equivaldría a 216 millones de wones (unos 169.000 dólares) hasta alcanzar la edad adulta—.

Algunos colectivos feministas de la sociedad civil tildaron la idea de discriminatoria y que favorecería al hombre. “Lo que necesitamos no es la exención del servicio militar, sino una sociedad en la que las carreras profesionales de las mujeres no se interrumpan ni siquiera después de dar a luz... y en la que sea natural que los hombres compartan el cuidado de los hijos y las tareas domésticas", escribieron en una declaración conjunta.

El gobierno surcoreano está entre las cuerdas por estas polémicas y por su controvertida reforma laboral. A principios de marzo, el ministro de Trabajo, Lee Jung-sik, declaró que se barajaba aumentar el límite de horas semanales de trabajo de 52 a 69. Así, afirmó en rueda de prensa que esta medida, en uno de los países de la OCDE con más horas trabajadas —de media, 1.915 horas trabajadas cada año—, dará más opciones a las madres trabajadoras y les ayudará a criar a sus hijos. Un escollo adicional es la preocupante tasa de temporalidad, que en octubre de 2021 se situaba en el 38% de todos los asalariados.

Pese a que la propuesta de trabajar más horas se descartó, la crispación se mantiene y cientos de manifestantes se aglomeran en las calles de Seúl exigiendo una solución a los problemas que atormentan al mercado laboral.

