¿Puedo proteger mi identidad si me decido a denunciar a un pirómano?

Los incendios causados intencionadamente por pirómanos son una de las lacras más significativas de nuestra sociedad que atentan y destruyen el medio ambiente. Está constatado, por las propias autoridades, que un número significativo de estos podrían evitarse con una mayor participación ciudadana, ya que tanto los incendios causados en áreas rurales como en municipios de reducido tamaño suelen ser provocados por personas que son “conocidas” en la zona.

Existe miedo a denunciar a los autores de estos delitos por parte de sus vecinos o allegados, en tanto se trata de evitar “represalias” por parte del denunciado, en el supuesto de que tuviese conocimiento de la identidad del denunciante. Es por ello por lo que, desde hace unos años, y en especial en determinados territorios, como Galicia y Castilla León, la Jefatura de la Policía ha instado a los ciudadanos a que pierdan el miedo y "se atrevan a denunciar" a los pirómanos, creándose mecanismos para denuncias “anónimas”.

¿Qué es una denuncia anónima?

Las denuncias anónimas son aquellas en las que el denunciante no proporciona sus datos personales. Esto hace por un claro motivo: el miedo a represalias por parte de la persona o empresa que se ha denunciado. Prefiriendo de este modo preservar su identidad para evitar conflictos. El hecho de ser anónima no implica que no se tome en cuenta ni se investigue, siempre que la denuncia sea creíble y aparente verosimilitud. En este sentido, la policía, la Guardia Civil y cualquier organismo público tienen habilitados sistemas de presentación de denuncias anónimas.

¿Cómo he de actuar para presentar una denuncia anónima?

Dado lo señalado es por lo que se han articulado, desde los poderes públicos, determinados sistemas destinados a mantener el anonimato. Tal es el caso, por ejemplo, del nº.092, habilitado expresamente el pasado verano para las denuncias de este tipo en Castilla y León, que son completamente anónimas porque no se pide dato alguno al denunciante.

En esta línea, otro mecanismo de actuación establecido –como se ha señalado anteriormente– por las autoridades gallegas es el establecimiento del número teléfono del 900 815 085, número de teléfono gratuito que activa la Xunta para que los gallegos puedan denunciar de forma anónima y confidencial a pirómanos en la comunidad. El objetivo con estas medidas es incrementar la "concienciación social" frente a "delincuentes" que "ponen en peligro" a la población, para los que pide "tolerancia cero".

Con carácter general, igualmente, cualquier persona que sea testigo o conocedora de la actuación de un pirómano puede, igualmente, llamar al 911 para la denuncia. Hemos de tener en cuenta que la propia Fiscalía General del Estado emitió unas instrucciones en relación a la prescindibilidad y aceptación de la denuncia anónima, en la Instrucción 3/1993, de 16 de marzo, sobre el Ministerio Fiscal y la defensa de los derechos de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas.

Un procedimiento confidencial

En la misma, se garantiza el secreto de sumario y se sientan las bases para la denuncia anónima, regulándose ello para que el denunciante, en estos casos, sea más el comunicador de una “noticia criminal” que un denunciante en sí.

De esta manera, el mecanismo que posibilita al ciudadano denunciar estos delitos incendiarios guardando el anonimato es informar a la policía mediante la figura del "colaborador", que no denunciante. Desde el punto de vista legal, va a permitir una mayor flexibilidad en los requisitos de la denuncia, evitando personación y demás actuaciones que pudiesen derivarse en el juicio. A tal fín, la Policía Nacional tiene en funcionamiento el link.

Mediante este procedimiento, absolutamente confidencial, como la propia autoridad recoge, es posible hace lo siguiente: comunicar hechos o situaciones que pudieran dar inicio a investigaciones sobre hechos presuntamente delictivos y dirigir consultas a las referidas unidades especializadas.

Adicionalmente a la propia actuación que el ciudadano puede realizar ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, existen otros mecanismos, en el ámbito medioambiental, que permiten la presentación de este tipo de denuncias anónimas. Nos referímos a actuar a través de organizaciones.

Un claro ejemplo lo tenemos en Ecologistas en Acción. Ésta organización se ha sumado a la plataforma Fíltrala, para permitir a la ciudadanía denunciar “delitos ambientales, y especialmente a pirómanos” desde el anonimato. A través de dicha plataforma cualquier persona puede enviar información de interés público, tanto a medios de comunicación como a organizaciones civiles de manera “segura y anónima”. De tal manera, la "denuncia" se articula a través de un “buzón confidencial” disponible en su página web, por medio del cual, cualquier persona podrá enviar documentos a la organización desde el anonimato.

*** Manuel Martínez Mercado es abogado.

