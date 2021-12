La anguila europea en estado de conservación crítico: "Más de 10 años así y la especie se extingue"

La última evaluación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 2020 indicaba que el estado de conservación de anguila europea era crítico, encontrándose dentro de su Lista Roja. Una especie deseada en varios mercados, no sólo en el nacional, que está luchando por no desaparecer definitivamente. Andalucía es una de las comunidades autónomas que más está trabajando en su conservación, pero su destino no parece halagüeño.

Las anguilas europeas se distribuyen por todas las costas atlánticas y mediterráneas de Europa, así como por el norte de África. Proceden del mar de los Sagarzos, área en el océano atlántico y único mar que no baña las costas de ningún país. Desde ahí salen todos los alevines, es decir, las angulas. "Utilizando las corrientes del golfo llegan a Europa", explica Carlos Fernández, catedrático de Zoología en la Universidad de Córdoba (UCO).

Actualmente, en su descenso por el golfo, las corrientes se están viendo alteradas por el cambio climático, desplazando a las anguilas a lugares que no son los más propicios para su desarrollo.

Ahora están llegando a las costas europeas el 5% de angulas que llegaban durante los 70

Los científicos ya habían dado la voz de alarma desde que, en 2007, se dan cuenta del descenso de esta especie. Sin embargo, no es hasta 2007 "cuando la Unión Europea (UE) desarrolla un decreto que obliga a los estados miembros a diseñar planes de conservación de las especies", cuenta Fernández.

No obstante, a pesar de este avance, en España cada comunidad autónoma ha aplicado la legislación de forma distinta. La especie sigue descendiendo, lo que de muestra que "todas las medidas de conservación que se están desarrollando España y Europa no están siendo eficaces", destaca este catedrático.

Asia, un mercado ilegal de angulas europeas

Diferentes factores están poniendo en riesgo la supervivencia de la anguila, provocados, principalmente, por la mano humana. Su carne se considera exquisita y, por eso, se comercializa en todas sus etapas de desarrollo, también a nivel mundial. Eso lleva a la pesca constante de esta especie y a su exportación de manera clandestina a Asia para su cultivo.

Esta pesca ilegal para exportar a los países asiáticos, tiene como objeto sacar a la angula y llevarla a estanques donde crecen, se desarrollan y después las venden como producto elaborado. "Un kilo de angula puede costar entre 300 € o 500 €, pero cuando se transporta a este mercado, hace que se transformen en 6.000 €, pero se termina vendiendo por 18.000 o 25.000 €", explica Fernández. Esto hace de la comercialización ilegal de la anguila un gran negocio.

Muchos ven la comercialización ilegal de la anguila como un gran negocio

Cesar Vila, responsable del programa del seguimiento del estuario del Guadalquivir del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), cuenta que en Andalucía está prohibida la pesca de la angula, "que alcanza tanto valor en Navidad".

En este sentido, los expertos señalan la labor de control del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). Este organismo "es el brazo de la ley, al menos en Andalucía, que está luchando contra esta pesca ilegal", explica Vila. Y añade que "no es una especie de interés alimentario, no es necesaria para el ciudadano, está muy relacionada con el lujo". Por eso considera que aplicar políticas duras contra su consumo es esencial, "en Andalucía se hace", señala.

La influencia de otros factores ambientales

Existen factores ambientales que influyen en su desaparición. La anguila cuando sale del mar de los Sagarzos sigue por los estuarios y llega a los ríos, donde esperan varios años mientras se desarrollan. El problema, como dice Fernández es que ese hábitat de crecimiento "se ha perdido en más de un 80% porque se han construido presas en los ríos que los bloquean e impiden que lleguen". Asimismo, aquellas que pueden pasar las presas muchas veces mueren por las turbinas.

"Se ha perdido más del 80% del habitat de crecimiento de las anguilas", explica Fernández

Pero también influye la contaminación de los ríos. En su etapa de desarrollo, la anguila se llena de grasa para prepararse para su proceso migratorio. Al alimentarse y absorber esa grasa, sin quererlo, también acumula los metales pesados del río. "Se intoxica, eso le hace perder salud y capacidades migratorias, además, hace que su éxito reproductivo sea muy bajo", explica este experto.

En este sentido, Ana Bernal, técnica de campo en biodiversidad para WWF España en Doñana, cuenta que una de las prioridades es "recuperar la longitud y permeabilidad de los ríos y cauces fluviales", pero también de las marismas, "donde se crían".

Fernández señala también la entrada de un parásito que trajeron las angulas asiáticas, que no mata a la especie, pero "afecta a la vejiga natatoria". Se trata de un órgano interno que si se ve dañado, produce que muchas no terminen su trayecto migratorio y mueran. Y alerta: "si las fuerzas negativas que han llevado a la especie a esta situación continúan más allá de 10 años, se extingue".

La necesidad de cumplir las normas

Actualmente, según cuenta el catedrático "están llegando a las costas europeas el 5% de las angulas que llegaban en los años 70". Lo que demuestra que se han perdido el 95% de la entrada de esta especie.

"Acabaremos de conocer perfectamente a la especie cuando no la tengamos en el medio porque se ha extinguido"

Desde WWF han lanzado una campaña para luchar contra el declive de la anguila europea. Esta iniciativa surge después de analizar el informe realizado por FishSec sobre el grado de cumplimiento de la medida que obliga "a establecer una veda de tres meses consecutivos en el periodo de migración de la anguila", con el objetivo de favorecer su migración. Sin embargo, desde la organización aseguran que los países lo están cumpliendo de forma muy dispar.

Fernández concluye afirmando que lo que está ocurriendo actualmente es que aunque haya reuniones, proyectos e investigaciones, la anguila sigue estando en niveles mínimos y "acabaremos de conocer perfectamente a la especie cuando no la tengamos en el medio porque se ha extinguido".

