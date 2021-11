10 rostros que estarán presentes en la COP26 y que debes conocer

Esta semana se está desarrollando en Glasgow la 26ª Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). Un encuentro que, a la luz de los últimos informes presentados, se hace más necesario que nunca.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en su Informe sobre la Brecha de Emisiones 2021, el mundo necesita una reducción del 55% de las emisiones de CO₂ para limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5°C. Esto implica que los acuerdos alcanzados hasta ahora se quedan escasos y los países participantes tienen que adquirir nuevos compromisos y adoptar más medidas.

Las palabras del Secretario General de la ONU, António Guterres en el momento de la presentación de dicho informe deberá resonar en las cabezas de cada una de las delegaciones y de sus representantes "A menos de una semana de la COP26 en Glasgow, seguimos encaminados hacia la catástrofe climática", en el camino de buscar nuevos acuerdos y alianzas.

Hoy en Enclave ODS hemos querido resaltar a 10 de las miles de caras que pasarán por la COP26, cuyo objetivo es frenar el cambio climático y cuidar nuestro planeta.

1. Alok Sharma

Este político británico Secretario de Estado para el Desarrollo Internacional compagina su cargo con el de presidente de la COP26 desde el 8 de enero de 2021.

Por este motivo, ha sido el responsable de establecer la agenda. Además, durante la cumbre será el responsable de liderar las negociaciones para conseguir las cuatro metas propuestas. Y si se cumple el objetivo marcado tras la conferencia, el carbón pasará a ser parte de la historia.

2. Ursula von der Leyen

Es presidenta de la Comisión Europea desde 2019, su gestión ha estado marcada por el Pacto Verde Europeo, por su primera ley sobre el clima y por la pandemia de la covid-19. Confía que su Comisión se recuerde como la que "ayudó a Europa a salir de esta crisis y que puso a nuestro continente en el camino adecuado hacia un futuro ecológico, digital y saludable".

Sus objetivos ante esta cumbre climática son claros: que la comunidad internacional se comprometa a recortar esta misma década las emisiones de CO₂ y que los países ricos aumenten la financiación para que todos puedan llevar a cabo esta transición.

3. Ngozi Okonjo-Iweala

Economista y experta en desarrollo internacional es Directora General de la Organización Mundial del Comercio. Sus 30 años de experiencia avalan que hoy sea parte del equipo Amigos de la COP, un grupo de personas que asesoran al gobierno del Reino Unido e invitan a la acción en sus respectivos sectores. En él encuentran representantes de seis continentes como, por ejemplo, Francia, Barbados, Chad, Australia, India y Perú.

Ngozi Okonjo-Iweala llega a esta cumbre pensando que todavía estamos muy por debajo de lo que se necesita para limitar el calentamiento global a 1,5 o incluso 2 grados centígrados y la COP26 pondrá a prueba la voluntad política para cerrar la brecha.

4. David Attenborough

El divulgador y naturista británico ha dedicado su vida al estudio de los espacios naturales y su conservación. Con series como Planeta Tierra y Planeta Azul contagió su amor por la naturaleza a miles de personas en todo el mundo. Desde la primera línea, ha podido ser testigo del deterioro medioambiental de nuestro planeta.

En febrero frente al Consejo de Seguridad de la ONU, al que fue invitado por el primer ministro Boris Johnson, describió la COP26 como "posiblemente nuestra última oportunidad para hacer el cambio necesario" hacia la protección del planeta.

5. John Kerry

Político, exmilitar, diplomático y Ex secretario de Estado durante el segundo mandato de Barak Obama, es el enviado especial de Estados Unidos para la cumbre de Glasgow. Considera que es un momento fundamental no sólo para su país, para Reino Unido o Francia, sino para el mundo.

En declaraciones previas al encuentro, Kerry ha defendido que los objetivos globales de reducción de emisiones todavía son factibles y ha reclamado un compromiso para dedicar 100.000 millones de dólares al año para ayudar a las naciones más vulnerables a luchar contra los efectos del cambio climático.

6. Hindou Oumarou Ibrahim

Forma parte del equipo Amigos de la COP, es Coordinadora de la Asociación de Mujeres y Pueblos Indígenas Peul de Chad y copresidenta del Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático. Así como experta en derechos de los pueblos indígenas y protección del medio ambiente a través de las tres Convenciones de Río Biodiversidad, Cambio Climático y Desertificación.

Asiste a las cumbres internacionales para sensibilizar a los líderes mundiales sobre los derechos de los pueblos indígenas y el cambio climático. También defiende la necesidad de que los gobiernos comprendan que además de asistir a las conferencias han de cambiar la legislación a nivel nacional. Y que los pueblos indígenas y las comunidades locales deben ser considerados a la hora de legislar y los derechos a la tierra deben estar en el centro de la misma.

7. Vanessa Nakate

Es integrante del movimiento Fridays For Future y fundadora del movimiento The Rise Up Climate Movement, que trabaja para que las voces de los activistas de África sean escuchadas.

En declaraciones previas a la COP26 afirmó que quería ver ahora la verdadera ambición de los líderes mundiales en la reducción de las emisiones de CO₂, no en 20 o 30 años. Es optimista respecto a 2021, pues deposita su esperanza en que los millones de jóvenes que se están pronunciando y exigiendo medidas, sigan haciéndolo para conseguirlo.

8. Scott Morrison

El primer ministro australiano el pasado día 26 de octubre anunció que Australia se comprometía a alcanzar cero emisiones netas para 2050. Su compromiso no incluye cambiar la meta crucial ya establecida en cuanto a la reducción de emisiones contaminantes para el 2030. Además, actualmente es uno de los principales países productores de combustibles fósiles.

Las fuentes dicen que estas declaraciones están vinculadas a las presiones recibidas desde los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos.

9. Claire Mellier

Mellier es una de las representantes de la Asamblea Global de Ciudadanos, un proyecto mundial que involucra a organizaciones de más de 50 países y que cuenta con el apoyo de instituciones, patrocinadores y comités de expertos.

La Asamblea Central es un grupo proporcionalmente representativo de 100 personas de todo el mundo. Se trata de una instantánea de la población del planeta que tiene como objetivo presentar propuestas en la conferencia climática de Glasgow.

En palabras de António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas: "La Asamblea de Ciudadanos Globales para la COP26 es una forma práctica de mostrar cómo podemos acelerar la acción a través de la solidaridad y el poder popular".

10. Patricia Espinosa

Es Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) desde el 18 de julio de 2016. Cuenta con más de 30 años de experiencia y un gran conocimiento en cambio climático, gobernabilidad global, desarrollo sostenible, igualdad de género y protección de los derechos humanos.

El pasado 11 de octubre, reconoció el importante reto al que se enfrentarán los líderes mundiales en Glasgow y declaró: "Miles de millones de personas de todo el mundo esperan que tomen las decisiones drásticas necesarias para aplicar finalmente el Acuerdo de París, impulsar significativamente la ambición climática y, en última instancia, sacar a la humanidad de su actual camino de destrucción".

