La formulación de las políticas públicas se enfrenta hoy a la doble exigencia de responder a desafíos globales cada vez más complejos y de reconstruir formas de legitimidad democrática capaces de involucrar a actores diversos en la definición de las prioridades colectivas.

Las desigualdades sociales y territoriales, la crisis climática, las migraciones forzadas, los ataques a la democracia y el debilitamiento de la cooperación internacional muestran que los problemas contemporáneos no pueden abordarse desde marcos exclusivamente sectoriales o nacionales.

En este escenario, la Ciudadanía Global para el Desarrollo Sostenible (CGpDS) es fundamental para la formación de sujetos críticos, conscientes de las interdependencias globales y comprometidos con los derechos humanos, la justicia social, la paz, la sostenibilidad y la vida democrática.

Desde esta perspectiva, la CGpDS no pregunta únicamente qué tipo de ciudadanía se quiere promover, sino también cómo se construyen colectivamente las políticas y agendas orientadas a ese propósito.

Por eso, se hace necesario entender lo siguiente: ¿en qué medida la elaboración participativa de agendas nacionales de CGpDS puede entenderse como un ejercicio de profundización democrática en la formulación de las políticas públicas?

La CGpDS como práctica democrática

La elaboración de agendas nacionales de CGpDS adquiere un valor democrático cuando no se limita a una planificación técnica o administrativa, y puede funcionar como una práctica democrática en tres sentidos.

En primer lugar, ampliando la participación de los actores institucionales, sociales, académicos y territoriales. En segundo lugar, favoreciendo la legitimidad y la apropiación colectiva de dichas políticas. En tercer lugar, promoviendo formas de gobernanza colaborativa, necesarias para articular los saberes, las responsabilidades y los compromisos.

Sin embargo, este potencial depende de la calidad de la participación, de la distribución real de poder, de la continuidad institucional y de la capacidad de traducir el diálogo en decisiones públicas.

La CGpDS se vincula con la democracia porque su dimensión crítica apunta a fortalecer las capacidades ciudadanas para comprender las causas estructurales de los problemas globales y actuar ante ellas. Una ciudadanía global no puede reducirse a una ciudadanía informada, sino que también debe ser activa, deliberativa y corresponsable.

Del mismo modo, la democracia requiere prácticas de participación, el reconocimiento de la diversidad, la deliberación pública y la construcción colectiva de decisiones.

La elaboración de agendas nacionales hacia políticas públicas democráticas

Desde esta perspectiva, la elaboración de agendas nacionales puede interpretarse como un proceso democrático de política pública. Una agenda no es solo un documento estratégico, sino el resultado de un proceso en el que distintos actores identifican problemas, negocian prioridades, acuerdan objetivos y definen las responsabilidades compartidas.

Frente a los modelos verticales o tecnocráticos, los procesos participativos permiten ampliar la base democrática de la toma de decisiones públicas.

Su primer aporte es la deliberación. Los espacios multiactor permiten que las instituciones públicas, los organismos de cooperación, la sociedad civil, la academia y otros actores dialoguen sobre los diagnósticos, las metodologías y las prioridades. Este diálogo puede convertirse en un proceso de aprendizaje colectivo, donde se confrontan visiones y se construyen mínimos comunes.

Ilustración elaborada por Cristina Lamara para la OEI. OEI

El segundo aporte es la legitimidad. Una agenda elaborada con actores diversos tiene mayor capacidad de ser reconocida como política compartida y no como una imposición externa o exclusivamente gubernamental.

El tercero es la apropiación. Cuando los actores participan desde las etapas iniciales es más probable que asuman la corresponsabilidad en su implementación. Finalmente, estos procesos favorecen la coordinación pública, especialmente necesaria en campos transversales como la CGpDS.

Un caso ilustrativo

El Programa Iberoamericano de Ciudadanía Global para el Desarrollo Sostenible ofrece un caso ilustrativo de estas dinámicas, pues impulsa la construcción de agendas nacionales mediante procesos flexibles adaptados a cada país y abiertos a la participación de actores diversos.

Su flexibilidad es relevante desde el punto de vista democrático, porque evita imponer un modelo uniforme y reconoce la diversidad de las trayectorias, las capacidades y los contextos nacionales.

En lugar de una receta única, favorece procesos situados, capaces de dialogar con las realidades políticas, institucionales y sociales de cada país. En esta lógica, los diagnósticos y mapeos nacionales de conceptos, políticas y actores clave permiten reconocer experiencias existentes, visibilizar actores, identificar necesidades y construir hojas de ruta más pertinentes.

Otro elemento central ha sido la creación o fortalecimiento de mecanismos de articulación, espacios que reúnen a distintos actores públicos, y, en algunos casos, también a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y otros actores relevantes.

Su valor radica en que transforman la elaboración de las agendas nacionales en un proceso colectivo, en el que la política pública se construye mediante el diálogo, la negociación y la convergencia.

Cuando existe una pluralidad de actores, claridad metodológica, distribución de responsabilidades y continuidad, estos mecanismos pueden fortalecer la confianza interinstitucional y la legitimidad de las agendas.

Tensiones y límites del potencial democrático

No obstante, reconocer el valor democrático de estos procesos exige identificar sus límites y tensiones. Una primera tensión se relaciona con la transversalidad de la CGpDS. Su amplitud puede enriquecer las políticas, pero también generar dispersión institucional e indefinición de las responsabilidades.

Una segunda tensión se refiere al lenguaje conceptual. La CGpDS reúne tradiciones diversas —educación para el desarrollo, ciudadanía global, sostenibilidad, derechos humanos, cultura de paz—, lo que exige construir marcos comunes sin eliminar la diversidad.

Una tercera tensión se vincula con las asimetrías de poder. En los espacios multiactor no todos participan con los mismos recursos, capacidades o influencia. Por ello, el carácter democrático de las mesas depende no solo de la presencia de actores diversos, sino de su capacidad real de incidencia.

Finalmente, la continuidad política, institucional y financiera es indispensable. Sin ella, las agendas pueden convertirse en documentos declarativos sin una implementación efectiva ni un seguimiento sostenido.

Consideraciones

La elaboración de agendas nacionales de CGpDS puede ser entendida como un ejercicio de democracia participativa cuando activa procesos deliberativos, inclusivos y orientados a la corresponsabilidad pública.

Su importancia no reside únicamente en los contenidos que promueve, sino en las prácticas democráticas que puede generar —diálogo multiactor, reconocimiento de saberes diversos, construcción de consensos, articulación institucional y apropiación colectiva—.

El caso del Programa Iberoamericano de CGpDS muestra que la construcción de las agendas nacionales puede ir más allá de la planificación técnica y convertirse en una práctica de gobernanza participativa.

Aunque su potencial democrático depende de las condiciones concretas —participación efectiva, capacidad de incidencia, marcos conceptuales compartidos, continuidad institucional y traducción del diálogo en compromisos verificables—.

En un contexto global marcado por los retrocesos democráticos y desafíos comunes, estos procesos ofrecen una oportunidad para construir políticas públicas más legítimas, inclusivas y transformadoras.

*** La Salete Coelho, miembro del Programa de Ciudadanía Global para el Desarrollo Sostenible, Secretaria Técnica.

*** Betiana Gilino de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Técnica en Cooperación Sur-Sur.

Nota: agradecemos las contribuciones de Ana María Portales y Mario Guerra, de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de Sérgio Guimarães, de Camões – Instituto da Cooperação e da Lingua; y de Soledad Galeano, de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional.