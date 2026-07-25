El pueblo de 221 vecinos ideal para recorrer a pie y famoso por sus lagunas de colores declaradas Monumento Natural

En la Serranía Baja de Cuenca, Cañada del Hoyo, un pequeño pueblo de apenas 221 habitantes custodia uno de los secretos geológicos y paisajísticos más fascinantes de Castilla-La Mancha: un conjunto de siete lagunas cuyas aguas cambian de color.

Estas formaciones calizas a más de 1.000 metros de altura son todo un misterio de la naturaleza que cautiva a todo amante del turismo rural y la fotografía. Las Lagunas de Cañada del Hoyo, declaradas Monumento Natural, tienen un origen kárstico.

Se formaron hace miles de años debido al colapso del terreno calcáreo, dando lugar a enormes depresiones circulares que se llenaron de agua. Lo que las hace únicas es que cada una presenta una profundidad y una tonalidad completamente diferentes (desde el verde esmeralda hasta el negro brillante).

Vistas de las lagunas desde el aire. JCCM

Este complejo se divide en dos grandes zonas perfectamente limitadas, por un lado el grupo superior formado por tres lagunas a las que se puede acceder a través de un sendero señalizado y de acceso libre, por otro, las cuatro lagunas restantes que pertenecen a una finca privada y que requieren de reserva previa.

Lagunas superiores (acceso gratuito)

Laguna de la Cruz: tiene 25 metros de profundidad y sus aguas suelen ser de un verde intenso. Sin embargo, en los meses de verano sufre un fenómeno de sedimentación de carbonato cálcico que la vuelve de un sorprendente color blanco lechoso .

. Laguna del Tejo: es la joya de la corona en cuanto a dimensiones, con 200 metros de anchura y 32 de profundidad. Sus aguas lucen un azul oscuro y profundo.

Lagunillo del Tejo: la más pequeña de este grupo, caracterizada por unas aguas oscuras que llegan a parecer completamente negras.

Lagunas inferiores (finca privada)

Para acceder a los cuatro lagos restantes (Laguna Parra, Laguna Cardenillas, Laguna Llana y el Lagunillo de las Tortugas) es necesario realizar una reserva previa y abonar una entrada económica de entre dos y cuatro euros al propietario de la finca.

¿Por qué se vuelve rosa?

El fenómeno de la "laguna rosa" en el Lagunillo de las Tortugas comenzó a llamar la atención masiva de los medios de comunicación y la población en 2018. Para aclarar su origen exacto, la Diputación de Cuenca, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pusieron en marcha un estudio científico.

Las conclusiones presentadas por el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez, en 2022 señalaban que la responsable del tono rosa del agua es la bacteria Thiocapsa. El análisis determinó que estas bacterias "están todo el año rosa" en las profundidades.

Sin embargo, cuando llega el frío y las temperaturas bajan rápidamente, se produce una inversión térmica. El agua de la superficie se enfría, se vuelve más densa y pesa, y se hunde. En su lugar, las aguas más cálidas del fondo, colonizadas por la Thiocapsa, afloran tiñendo la laguna.

Lagunillo de las Tortugas en Cañada del Hoyo (Cuenca).

Esto demuestra que el Lagunillo de las Tortugas tiene una desconexión hídrica de las demás o recibe un aporte exclusivo de sulfatos procedentes de las margas cretácicas del terreno. No obstante, el valor ecológico de este espacio exige una protección máxima.

Desde la Diputación ha instado en repetidas ocasiones a la "mesura" y el "respeto", ya que se trata de un ecosistema sumamente frágil que debe preservarse y cuidarse por encima de todo.

Qué más ver en Cañada del Hoyo

Vista de Cañada del Hoyo desde el castillo. Valledelcabrielcuenca.es

El encanto de este municipio va mucho más allá de este misterio geológico. El casco urbano de Cañada del Hoyo conserva joyas de la arquitectura de piedra serrana como la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves y la ermita del Hoyo.

Desde las casas locales se divisan también las fotogénicas ruinas del Castillo del Buen Suceso, una fortaleza medieval que aún mantiene en pie su torre albarrana y parte de sus murallas. Además, el pueblo forma parte de la Ruta de los Dinosaurios de Cuenca que explora el pasado prehistórico de la región.

El territorio cuenta con el sendero homologado PR-CU 83 y conexiones con el camino natural del Guadazaón (una ruta de 90 kilómetros). Tras la caminata, establecimientos locales como La Venta de los Montes ofrecen carne de caza de calidad y platos tradicionales como el morteruelo, las gachas o el ajoarriero.