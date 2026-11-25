El espectáculo de Navidad en vivo más grande de España se estrena este sábado 28 de noviembre: hasta 120 actores

La capital de Castilla-La Mancha se prepara para acoger el espectáculo navideño en vivo más grande de España: más de 120 actores harán un recorrido por los pasajes históricos que dieron origen a la Navidad en un espacio de cinco hectáreas con capacidad para 7.000 espectadores por función.

Se trata de 'La Alegría de la Navidad', el nuevo espectáculo que el parque Puy du Fou, situado a las afueras de Toledo, inaugurará el próximo sábado 28 de noviembre para dar comienzo a su temporada navideña, que se extenderá hasta el 5 de enero de 2027.

Esta nueva superproducción de gran formato se representará sobre el emblemático escenario habitual de El Sueño de Toledo. El relato arrancará con el episodio de la liberación de Moisés, atravesará la época romana y culminará con la recreación del nacimiento de Jesús en Belén.

Mercadillo navideño en Puy du Fou España. Puy du Fou

El resto del parque se transformará por completo para invitar al público a reencontrarse con la Navidad de las tradiciones, los oficios antiguos, los mercados y la gastronomía típica. Como gran novedad de este año, el mercadillo dejará de concentrarse en un único punto para repartirse por los diferentes rincones del recinto.

Cortejo de los Reyes Magos

Cortejo Real. Puy du Fou

El plato fuerte para los más pequeños estará en la Gran Jaima Real donde podrán tener una audiencia personal con Melchor, Gaspar y Baltasar y entregarle en mano la carta con sus deseos. Al caer la noche, los caminos principales del parque acogerán el gran cortejo real donde los Reyes Magos de Oriente desfilarán acompañados por su séquito compuesto por 150 personajes y más de 100 animales.

La música tendrá un papel destacado a través del V Concurso de Coros Puy du Fou España que agrupará un total de 22 grupos corales infantiles de distintos puntos del país que interpretarán villancicos tradicionales.

La oferta de Puy du Fou estas navidades se completa con degustaciones de platos típicos durante estas fechas y varios menús exclusivos en diferentes locales de restauración situados dentro del propio parque. Las entradas para disfrutar de sus espectáculos ya están a la venta en su web oficial (puydufouespana.com).