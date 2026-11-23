El mercadillo navideño que abre sus puertas este 28 de noviembre: 21 casetas, pista de hielo y hasta pista de Scalextric

Hay planes navideños más allá de Madrid. El Recinto Ferial de Albacete se transformará desde este sábado 28 de noviembre hasta el 7 de enero en un espacio de ocio para toda la familia que incluirá un mercadillo de 21 casetas, pista de hielo de 480 metros cuadrados, casetas de juegos y dos atracciones (un tren de Navidad y una pista de Scalextric).

Tras su estreno en el curso anterior, 'Navidad en la Feria' llega este 2026 con varias novedades, la principal será el estreno de una cabalgata inaugural bajo el título 'Albacete ilumina la Feria'.

Este desfile de luz, arte y movimiento, que partirá desde el Ayuntamiento hasta culminar en el Pincho de la Feria, se celebrará este próximo sábado para dar el pistoletazo de salida. Con esta apuesta, el consistorio busca superar las cifras de 700.000 visitantes de la pasada campaña navideña.

Pista de hielo en el Recinto Ferial de Albacete. Ayuntamiento

Pista de hielo y atracciones

Uno de los mayores atractivos será la gran pista de patinaje sobre hielo que se instalará en el paseo Central. Según recogen los pliegos de contratación municipales, crecerá en dimensiones hasta alcanzar los 480 metros cuadrados de superficie. Junto a la pista también se desplegarán casetas de juegos tradicionales e infantiles.

El espacio contará con una zona gastronómica. Ayuntamiento

Otra de las nuevas propuestas serán dos grandes atracciones mecánicas de temática navideña: una pista de Scalextric y un tren de Navidad que se ubicarán en la plaza de la Capilla de la Virgen.

El área comercial y expositiva también experimentará un notable crecimiento, hasta 21 casetas se distribuirán en dos áreas diferenciadas:

Artesanía y comercio local: en el Pabellón de Exposición 1 se instalarán al menos 12 puestos de productos artesanos. Se ubicarán entre los alcorques y el arbolado para garantizar el tránsito peatonal y el acceso de vehículos de emergencia.

en el Pabellón de Exposición 1 se instalarán al menos 12 puestos de productos artesanos. Se ubicarán entre los alcorques y el arbolado para garantizar el tránsito peatonal y el acceso de vehículos de emergencia. Gastronomía: en el Pabellón de Exposición 2 se habilitará un mínimo de cuatro quioscos de restauración donde los visitantes podrán degustar churros, castañas, gofres, repostería, perritos calientes, hamburguesas o pizzas. Además, habrá un espacio acondicionado con mesas y sillas bajo los soportales.

Iluminación renovada

Para reforzar el atractivo, el Recinto Ferial lucirá iluminación navideña con tecnología LED de alta eficiencia energética. A este alumbrado interior y exterior se sumarán pórticos de entrada, elementos decorativos temáticos y un arco monumental diseñado para convertir 'Navidad en la Feria' en uno de los grandes reclamos turísticos de Castilla-La Mancha.