Villaseca de la Sagra recibe en Albacete el Trofeo 'Dámaso González' por su defensa de la tauromaquia

Villaseca de la Sagra (Toledo) ha recibido el VIII Trofeo "Dámaso González" a los Valores de la Tauromaquia, concedido por el Club de Abonados de la Plaza de Toros de Albacete a los certámenes Alfarero de Oro y Alfarero de Plata.

El alcalde de la localidad, Jesús Hijosa Lucas, fue el encargado de recoger el galardón durante el acto de entrega de los premios de la Feria Taurina de Albacete 2026, celebrado este sábado 14 de noviembre en los salones del Hotel Europa.

La distinción supone un reconocimiento a la trayectoria y filosofía de los certámenes taurinos de Villaseca de la Sagra, distinguidos por su integridad, la defensa de la Tauromaquia y la promoción de los novilleros con y sin picadores. Una labor que, a lo largo de los años, ha consolidado al Alfarero de Oro y al Alfarero de Plata como referentes nacionales en el impulso de las nuevas generaciones del toreo.

El galardón adquiere un significado especialmente relevante al llevar el nombre del maestro Dámaso González, figura fundamental de la historia taurina de Albacete y representante de los valores de la verdad, el valor y la autenticidad. Un legado que conecta plenamente con la filosofía que el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra ha tratado de mantener y fortalecer a través de sus certámenes.

Estas palabras y valores resumen la forma de entender la Tauromaquia que ha guiado durante tantos años el proyecto taurino de Villaseca: una apuesta por la seriedad, la integridad, el respeto al toro bravo y la generación de oportunidades para quienes comienzan su camino en la profesión. La promoción de novilleros en ambos escalafones constituye uno de los pilares fundamentales de una iniciativa que contribuye activamente al futuro de la Fiesta.

Durante la recogida del trofeo, Jesús Hijosa trasladó su agradecimiento al Club de Abonados de la Plaza de Toros de Albacete por este reconocimiento, que supone un importante respaldo al trabajo desarrollado por el municipio. Asimismo, hizo extensiva la distinción a ganaderos, novilleros, profesionales taurinos, aficionados, colaboradores y a todas las personas que hacen posible cada edición del Alfarero de Oro y Alfarero de Plata.

El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra recibe este premio con emoción y responsabilidad, como estímulo para continuar defendiendo una Tauromaquia íntegra, auténtica y comprometida con su futuro, manteniendo la exigencia y la promoción de la cantera como señas de identidad.

Resto de premios

El Club de Abonados de la Plaza de Toros de Albacete reconoció también a Víctor Hernández, con el Trofeo al Mejor Toreo al Natural; al toro "Sartenero", de Baltasar Ibán, como Toro más Completo; y a Álvaro Castillo, como Mejor Novillero.

El premio al Mejor Novillero sin Picadores de la Temporada recayó en Neyzán Espín, alumno de la Escuela Taurina de Albacete, mientras que Santi García recibió una Mención Especial del Jurado. Por su parte, el picador Cristian Romero fue distinguido con el Trofeo al Mejor Subalterno.

Con este reconocimiento, Villaseca de la Sagra ve respaldada su apuesta por los valores esenciales de la Tauromaquia y por una labor de promoción que continúa ofreciendo oportunidades a los jóvenes toreros, contribuyendo a preservar y fortalecer el futuro de la Fiesta.