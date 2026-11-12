El bonito pueblo de Toledo donde reparten castañas asadas al final de noviembre: montan las hogueras en la plaza

Los amantes de la naturaleza y la recolección de castañas encontrarán en El Real de San Vicente su paraíso. Este pueblo de la provincia de Toledo cuenta con más de 600 hectáreas de castañar, en su mayoría propiedad de los habitantes.

Recolectan unas 700 toneladas de castañas cada campaña, convirtiendo esta localidad en una de las mayores productoras de este fruto seco en Castilla-La Mancha.

A finales de noviembre, celebran "Las Luminarias" donde montan grandes hogueras en la plaza y asan castañas para todos los vecinos y visitantes.

Vista aérea de El Real de San Vicente (Toledo). Turismo Castilla-La Mancha

El término municipal dispone de varias rutas que atraviesan estos bosques donde la biodiversidad es abrumadora con robles, encinas, castaños y una variada fauna con especies protegidas como el águila imperial ibérica.

El clima frío y las laderas húmedas de la sierra proporcionan al castaño las condiciones óptimas para crecer sólidamente. Tal es su prosperidad, que se han convertido en una inyección vital para la economía local.

Ruta en la Sierra de San Vicente. Ayuntamiento de Olías del Rey

Es fundamental destacar que la gran mayoría de los castañares son fincas privadas y están valladas, de manera que acceder a ellas sin permiso está prohibido. Por otro lado, en las zonas de monte público la recolección está regulada para evitar perjuicios y es necesario solicitar autorización en el ayuntamiento para recogidas menores.

Más allá de las castañas, El Real de San Vicente dispone de un patrimonio singular con su imponente Iglesia de Santa Catalina, declarada Bien de Interés Cultural, a la cabeza. También destacan sus fuentes y los antiguos molinos repartidos por el extenso término municipal.