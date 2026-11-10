La feria outlet para visitar del 13 al 15 de noviembre: ropa, calzado y productos del hogar con hasta el 80 % de descuento

Quienes deseen adelantar las compras navideñas o busquen ropa y accesorios de primeras marcas a precios reducidos encontrarán este fin de semana la ocasión perfecta en Ciudad Real.

Tras la edición celebrada el pasado mes de octubre, el Pabellón Ferial IFEDI acogerá la Feria Outlet del viernes 13 al domingo 15 de noviembre. En este tipo de eventos comerciales se comercializan productos en liquidación de temporadas pasadas, excedentes de producción o artículos con pequeños desperfectos.

La feria estará abierta en horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00 horas y reunirá a más de 60 expositores con miles de artículos de moda masculina, femenina e infantil, además de calzado deportivo y urbano y productos del hogar, todo ello con descuentos de hasta el 80 %.

Vista aérea de la Feria Outlet en Ciudad Real el pasado mes de octubre. Feriaoutletciudadreal.com

Los asistentes también podrán encontrar sofás, colchones, sartenes y accesorios como bolsos, carteras, cinturones y gafas de sol. La feria se completa con una zona gastronómica pensada para hacer una pausa durante la jornada o adquirir productos gourmet para llevar a casa.

Nike, Adidas, Tommy Hilfiger

Entre las marcas representadas en el recinto destacan Nike, Adidas, Vans, Converse, Fila, Puma, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Ray-Ban, Pitillos y Fluchos, Pepe Jeans, Jack & Jones, entre otras.

Para incentivar la asistencia, la organización sorteará un cheque de 500 euros —que podrá canjearse entre los más de 60 estands— entre todos los visitantes que acudan a la feria a lo largo del fin de semana.

Espacio gastronómico en la Feria Outlet celebrada en Madrid. Feriaoutletciudadreal.com

Horarios y cómo llegar

La entrada general tiene un coste de dos euros, aunque los menores de 12 años accederán gratuitamente. Al Pabellón Ferial de Ciudad Real se puede llegar en autobús (líneas 1A y 2) y para los que se acerquen en su propio vehículo en los alrededores del recinto hay un aparcamiento gratuito.

Todas las dudas y detalles se pueden consultar en la página web oficial del evento (www.feriaoutletciudadreal.com) o a través de sus perfiles en redes sociales.