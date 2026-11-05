Conferencias, visitas guiadas y tapas cervantinas en las III Jornadas de Patrimonio de Quintanar de la Orden

El Ayuntamiento de Quintanar de la Orden (Toledo) ha presentado este miércoles las III Jornadas de Patrimonio, que se celebrarán del 12 al 16 de noviembre con una programación de conferencias, visitas guiadas, presentaciones de libros, exposiciones y actividades gastronómicas.

La presentación ha servido también para dar a conocer la restauración del antiguo reloj de la torre de la Iglesia Parroquial, cuyo característico sonido ha vuelto a escucharse desde la pasada Semana Santa.

El alcalde de la localidad, Pablo Nieto Toldos, la concejala de Cultura, María Carmen Vallejo, y el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Ortiz, han participado en el acto, en el que se ha detallado tanto la programación de las jornadas como los trabajos realizados para recuperar este elemento histórico del municipio.

En cuanto a las actividades, Vallejo ha explicado que el objetivo es acercar a vecinos y visitantes la riqueza histórica, cultural y artística de Quintanar, así como poner en valor el patrimonio que conecta a sus habitantes con sus raíces.

Jornadas variadas

La programación comenzará el jueves 12 de noviembre con la conferencia 'La Mancha, Patrimonio, Arte y Cultura', a cargo de Marciano Ortega Molina. Durante el fin de semana se celebrarán visitas guiadas al convento de las Madres Trinitarias, al cementerio municipal y al propio Ayuntamiento. También habrá un recorrido en tren turístico por los murales de la localidad.

Las jornadas incluirán además las presentaciones de los libros de José Matías Argumánez y Alejandro Prensa, así como una conferencia de Iván Sánchez Mota acompañada de un concierto de campanas. A estas propuestas se sumará la tradicional jornada de gachas en el colegio Colón-Parque.

La programación se completará con visitas escolares acompañadas por Isabel Villaseñor, cronista oficial de la villa, exposiciones y las tapas cervantinas con vino, en las que participarán ocho establecimientos hosteleros.

El lunes 16 de noviembre tendrá lugar el cierre de las jornadas con la presentación del Catálogo de Patrimonio elaborado por Zacarías López-Barrajón.

Reloj histórico

Más allá de las actividades culturales, el Ayuntamiento ha aprovechado la presentación para explicar la intervención realizada en el antiguo reloj de la torre de la Iglesia Parroquial, que llevaba años sin funcionar y cuyo mecanismo original se encontraba muy deteriorado.

Según ha detallado el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Ortiz, gracias a un convenio con la Diputación de Toledo se ha instalado una nueva esfera con números romanos y un mecanismo que permite marcar tanto las horas como los cuartos.

Esta actuación ha recuperado también el sonido de las campanas, que vuelve a formar parte de la vida cotidiana de Quintanar desde la pasada Semana Santa.

De forma paralela, se ha restaurado la antigua maquinaria del reloj. Para ello, fue necesario desmontarla pieza a pieza y bajarla manualmente por la escalera de caracol de la torre, debido a las dificultades de acceso.

Los trabajos de recuperación han sido realizados por Relojes López, mientras que los Hermanos Tirado se han encargado de restaurar la bancada sobre la que se asentaba el mecanismo.

Sin embargo, debido a la complejidad técnica que supondría volver a instalar la maquinaria original en la torre y ponerla de nuevo en funcionamiento, el Consistorio ha decidido conservarla y exponerla en el hall del Ayuntamiento, donde podrá ser contemplada por vecinos y visitantes.

Por su parte, el alcalde ha recordado que, aunque el reloj se encuentra en la torre de la iglesia, su propiedad pertenece al Ayuntamiento, y ha destacado la importancia de recuperar y conservar elementos que forman parte de la historia local.

Nieto Toldos también ha explicado que se ha realizado una reedición de un antiguo folleto histórico sobre el reloj, localizado en el archivo privado de un antiguo concejal, para dar a conocer a la ciudadanía más detalles sobre su historia.

Tras la presentación, los asistentes se han trasladado hasta el hall del Consistorio, donde Ortiz ha mostrado la maquinaria restaurada y algunas de las piezas y mecanismos que permitían su funcionamiento, además de explicar las dificultades que supondría devolverla a su ubicación original.

De esta manera, Quintanar de la Orden recupera el sonido de su histórico reloj y conserva su maquinaria original como una nueva muestra de su patrimonio, en el marco de unas jornadas que buscan divulgar y preservar la identidad cultural del municipio.