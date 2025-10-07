Marta dejó el periodismo para convertirse en artesana en un pueblo de Toledo: "Es lo que más feliz me hace"

Marta, la periodista que pasó a artesana abre su taller en un pueblo de Toledo: "Dar clases me hace feliz"

Marta Galán nunca pensó que acabaría siendo maestra de manualidades. Estudió Periodismo, ejerció como redactora y se especializó en comunicación digital, pero lo que parecía una carrera encauzada cambió de rumbo en 2020.

"Fue un momento muy duro, perdí a un familiar cercano y necesitaba algo que me entretuviera la cabeza. Siempre he sido muy creativa, así que empecé a probar con la resina después de ver vídeos en redes sociales", recuerda.

Lo que nació como un refugio personal pronto empezó a crecer. Primero fueron piezas para ella, después para amigos y, casi sin quererlo, llegaron los pedidos. "Nunca lo pensé como negocio, yo solo quería mostrar lo que hacía. Pero la gente me pedía encargos, y poco a poco entendí que había un interés real".

Inicio del taller impartido por Marta Galán

El salto llegó en 2024. Una taberna del Casco Histórico de Toledo la contactó para pedirle algo diferente: no querían que les fabricara pendientes, sino que les enseñara a hacerlos. Marta aceptó el reto. "No había dado un taller en mi vida, pero me organicé y preparé todo. Fue una experiencia increíble, ellas disfrutaron y yo me di cuenta de que me encantaba transmitir lo que sabía".

Primeros pasos

Aquella semilla germinó meses después. En mayo de 2025 organizó sus primeros talleres abiertos al público en un espacio cultural de Toledo. Eligió la cafetería El Ornitorrinco, un obrador que ya acogía exposiciones y propuestas artísticas. "Yo no tenía un lugar propio y quería un espacio cercano, con ambiente cultural. Allí me abrieron las puertas y fue perfecto", cuenta.

Los talleres crecieron rápido. En julio, apenas dos meses después de empezar, ya había organizado siete sesiones con cerca de cincuenta asistentes. La clave, dice Marta, está en el ambiente: grupos reducidos, de ocho o diez personas, donde no solo se aprende, sino que también se conversa y se comparte. "Me gusta que al inicio nos presentemos todas. Al final vas a estar tres horas con personas que no conoces, y es bonito crear comunidad".

Talleres iniciales de Marta Galán

Pendientes realizados en el taller de Marta

El contenido también está cuidado. Marta prepara los materiales, guía el proceso paso a paso y adapta cada clase a principiantes. Para facilitar la experiencia utiliza resina UV, que endurece al instante bajo lámpara, y así cada asistente puede llevarse sus piezas terminadas. "Son talleres pensados para aprender desde cero. Se llevan dos creaciones y un manual con instrucciones, por si quieren seguir en casa".

Actividad

El precio es de 38 euros por persona, 36 si se apuntan dos o más amigas, y duran entre dos horas y media y tres. "No me gusta que sea una actividad exprés. Quiero que se lleven algo más que un pendiente: que se lleven la experiencia completa".

Tras el éxito en Toledo, Marta ha decidido ampliar horizontes. Hoy su taller estable está en Cobisa (Toledo) ya que su madre da clases particulares cerca del local y pudieron conseguir un sitio de manera rápida "Era lógico hacerlo allí porque nos parecía un entorno muy familiar para mí. Lo transformamos poco a poco en un espacio propio para mi idea".

WhatsApp Image 2025-09-03 at 11.29.58 (2)

Su proyecto no se limita a los talleres: también acude a mercadillos y sigue recibiendo encargos personalizados. Sin embargo, enseñar se ha convertido en el corazón de todo. "Me di cuenta de que dar clase me hacía feliz. Es distinto a vender piezas, porque aquí compartes, ves cómo la gente disfruta creando y se va a casa orgullosa de lo que ha hecho con sus manos".

Más allá

Marta reconoce que lo que comenzó como un entretenimiento hoy es su forma de vivir y mantenerse. "No me gusta llamarlo trabajo, porque lo vivo como una pasión. Es algo que siempre va a estar en mí. Si no estoy dando talleres, estoy creando piezas nuevas o probando materiales".

Entrega de diplomas en uno de sus cursos

Elaboraciones en uno de los talleres de Marta

Entre moldes, lámparas UV y mesas llenas de colores, Marta ha levantado un pequeño taller que no solo produce piezas, sino también momentos. "Al final, lo más bonito es ver lo que empezó como un refugio personal se ha convertido en un lugar donde otras personas también encuentran creatividad, desconexión y alegría".