El quinto mejor aceite de oliva del mundo se elabora en Ciudad Real y se puede comprar desde 13 euros

La prestigiosa guía Evooleum 2027 ha incluido al Aceite de Oliva Virgen Extra Coratina de Dehesa El Molinillo, ubicada en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), entre los mejores AOVE del mundo.

En concreto, se sitúa el quinto del ranking, solo por detrás de dos aceites italianos y dos españoles -ambos de Córdoba-.

El AOVE Coratina procede de recolección temprana y es muy aromático y de gran complejidad olfato-gustativa.

Destaca por sus aromas herbáceos, almendra verde, alcachofa y toques tostados, mientras que en boca es envolvente, especiado, con un amargo y picante medio-alto.

De muy alto contenido fenólico, al degustarlo en crudo destaca por su contundencia en boca, produciendo una distinción gastronómica única.

Además, se adapta muy bien a productos que previamente estén muy oreados como carnes de larga maduración, mojama, tasajo u otros productos que van ligados a una curación previa.

Precio

El AOVE Coratina de Dehesa El Molinillo tiene un precio de 13 euros la botella de 250 mililitros. Sin embargo, también se puede obtener en formato de medio litro por 21 euros.

Asimismo, la web ofrece otras opciones como un pack de botellas de medio litro por 125,99 euros o un pack de 12 de botellas de 250 mililitros por 156 euros.