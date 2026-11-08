El influencer 'Cenando con Pablo' prueba un menú de 195 euros en un pueblo de Albacete: "El más caro de la provincia"

¿Merece la pena pagar 195 euros por un menú en un pueblo de 4.000 habitantes? Esa es la pregunta a la que ha querido responder el influencer gastronómico 'Cenando con Pablo' después de desplazarse hasta Casas-Ibáñez (Albacete) para conocer OBA-, que cuenta con una estrella Michelin.

"Probando el menú más caro de Albacete: 195€ / persona", anunciaba Pablo Cabezali en sus redes sociales, donde suma alrededor de dos millones y medio seguidores. El creador de contenido, una de las grandes referencias gastronómicas del universo digital, se propuso comprobar si la cocina y el producto de este establecimiento justifican el precio de su propuesta más completa.

"Estoy en la provincia de Albacete y hoy vengo expresamente a conocer este pueblo de 4.000 habitantes llamado Casas Ibáñez porque hay un restaurante por el que mucha gente hace horas y kilómetros de coche", explica al comienzo del vídeo.

Se refiere a OBA-, el restaurante de autor que dirigen los chefs Javi Sanz y Juan Sahuquillo y que han conseguido situar su localidad natal en el mapa de la alta gastronomía española.

La experiencia de Pablo arranca con una sucesión de elaboraciones vegetales que incluye tomate y kombucha con aceite de oliva, pak choi, kale con queso, zanahoria a la mandarina, pepino con hierbas y flor de calabacín.

Esta última le provoca una de sus primeras reacciones entusiastas: "Joder, qué bueno". También celebra un pimiento relleno y se sorprende con un tomate blanco, cuyo sabor encuentra diferente al de las variedades más habituales.

A medida que avanza el menú, el influencer comparte sus impresiones sin esconder los platos que le convencen menos. Disfruta especialmente de algunas elaboraciones con setas, como la jalea de montaña, que califica como "lo mejor sin duda", mientras que la crema de trufas le parece "lo más flojo de todo esto".

La trucha al sarmiento le resulta agradable, aunque matiza que no es extraordinaria, y también destaca el sabor del cangrejo.

El recorrido continúa con platos de caza y otras propuestas vinculadas al territorio. La torcaz con nabos le convence por su punto de cocción y el corzo le sorprende por su "sabor tan profundo" y su textura tierna. En cambio, el guiso de acelgas con conejo no termina de emocionarle.

Uno de los momentos más celebrados llega con el pan, que pasa de tener "buena pinta" a provocar una exclamación mucho más contundente después de probarlo.

La parte final incluye elaboraciones con leche de cabra, trigo, cereales, calabaza, caqui y fresa. Más allá de los sabores, el influencer pone el acento en la creatividad y el trabajo que hay detrás de cada plato.

"De verdad, para mí, lo que más valoro es todo el trabajo que hay detrás, son muy originales y de verdad que hay mucho talento", resume.

Su valoración final es claramente positiva. Tanto es así que, cuando pide la cuenta, el equipo de OBA- le comunica que está invitado. Un gesto que agradece y que aprovecha para reconocer el potencial de sus responsables: "Son personas jóvenes que tienen mucho talento, un futuro prometedor en el mundo de la gastronomía aquí en España".

Solo cuatro mesas

OBA- abrió sus puertas en enero de 2022 en la planta superior de Cañitas Maite. El restaurante nació de la mano de Javier Sanz y Juan Sahuquillo, dos cocineros nacidos en Casas-Ibáñez en 1998 que han convertido sus raíces y el entorno rural en el eje de su proyecto gastronómico.

Con solo cuatro mesas, apuesta por una experiencia íntima y una cocina de autor construida alrededor de la despensa local. Su propuesta recupera recetas, productos y técnicas tradicionales, como la fermentación, el curado y la conservación, para reinterpretarlos desde una perspectiva contemporánea.

Sus menús plantean un recorrido por distintos parajes de la comarca y conceden protagonismo a ingredientes de proximidad, las brasas, los arroces, la caza, la pesca fluvial y productos casi olvidados. La inspiración también llega del recetario tradicional de la provincia, especialmente de Las 1000 recetas de la cocina de Albacete, de Carmina Useros, publicado en 1971.

Actualmente ofrece dos menús degustación: Cuaderno Medio, con seis parajes y un precio de 155 euros, y Cuaderno Dos, con ocho parajes y un coste de 195 euros, el que ha probado Pablo.

OBA- consiguió su primera estrella Michelin en 2022, el mismo año de su apertura, y también cuenta con un Sol Repsol. Turismo de Castilla-La Mancha lo distingue, además, como Embajador de Raíz Culinaria.