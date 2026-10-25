Iván, el chef de Ciudad Real que gana premios nacionales con recetas de la abuela: "El éxito es pasar tiempo con mi hija"

Jesús Iván Anaya se ha convertido en un nombre fijo en los concursos gastronómicos del país. El palmarés de este chef natural de Malagón (Ciudad Real) y jefe de cocina del restaurante El Mirador de la Mancha (Villarrubia de los Ojos) intimida.

Es el vigente campeón del Campeonato de España de Tapas y Pinchos, ganador del Concurso Internacional de la Gamba Roja de Dénia 2026 y esta semana acaba de ser galardonado con el Premio Culinaria 2026 al Talento Joven.

La receta de su éxito no es otra cosa que mezclar los productos de la zona con técnicas culinarias de vanguardia. "Sigo haciendo la cocina que hacía mi abuela, pero le doy mi propio toque. Hay una fiebre por los platos llamativos, la tapa tiene que estar rica y tener sentido", reconoce a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

"Pequeño Gran Reserva", la creación de Iván que se coronó como el Mejor Bocado con Queso de España 2026. Cedida

Con esa serenidad, Anaya prepara su próxima gran competición: el Concurso Nacional de Tapas y Pinchos de Valladolid que se celebrará el próximo mes de noviembre. Acude como finalista con un trampantojo que emula un queso manchego en miniatura: "Solamente llegar a la final ya es un premio", destaca.

Sin embargo, para el cocinero el trofeo más importante es el tiempo real que pasa cada tarde junto a su hija: "Mi trabajo actual me permite estar con mi pequeña cuando tengo que estar con ella y eso es el mayor éxito".

Esa misma filosofía rige su forma de entender este oficio. "La hostelería es trabajar cuando la gente disfruta, pero dentro de la cocina se pueden hacer horarios flexibles. Ya no estás todo el día metido como antes".

Su historia

Iván siempre ha caminado de la mano de su tierra natal. Empezó en 2013 cursando el grado medio de cocina y realizando sus prácticas precisamente en El Mirador de la Mancha. Después, compartió fogones con la élite del sector durante seis años en cinco cocinas distintas de Madrid, Toledo y Cádiz.

En 2021, al ser padre, regresó como jefe de cocina al citado restaurante de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) y aprovechó para completar el Grado Superior en Dirección de Cocina en la EFA La Serna de Bolaños de Calatrava. Mientras estudiaba ganó el Concurso de Cocina Creativa con Granadas de Elche.

Iván preparando la tapa de "Perdiz, maíz y escabeche" que ganó el III Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos en el congreso Madrid Fusión 2025. Cedida

"Me surgió la oportunidad y no dudé en hacer de nuevo mi vida en la Mancha. Soy un fanático de su gastronomía, el entorno y su cultura", confiesa. Volver a sus raíces y asentarse en Herencia fue el catalizador para coronarse en Madrid Fusión, Dénia y los principales escenarios del país.

Pese a su reputado palmarés, Iván es un firme defensor del bar de barrio. "Habría que apoyar más al bar Paco o Casa Carmen que hacen todo el esfuerzo del mundo por dar de comer a la gente por 12 euros, cuando tú en tu casa te gastarías casi lo mismo", subraya.

A los jóvenes que empiezan en el mundo culinario les aconseja paciencia: "Los cuatro o cinco primeros años de trabajo son como si fuese tu carrera de estudios, pero de forma remunerada. Si te formas bien, en cuatro años puedes elegir el trabajo que quieras".

Recibió el prestigioso galardón Premio Culinaria 2026 al Talento Joven. Cedida

La unión de los cocineros manchegos

Destaca el momento dulce de la alta cocina de Castilla-La Mancha, alcanzando un total de 14 Estrellas Michelin repartidas en 12 restaurantes. "Cada vez estamos más unidos y hemos dejado los complejos para presumir de esas recetas que ya estábamos haciendo antes. Estamos destacando muchísimo en el territorio nacional, dicho por gente del País Vasco o Andalucía", destaca.

Con la vitrina cada vez más llena, Jesús Iván Anaya lleva por bandera que la cocina alcanza su máxima expresión cuando no se olvida de dónde vienes ni a quién te debes.