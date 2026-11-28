¿Votamos con la cabeza o con el corazón? El análisis más emocional del 29-N por la psicóloga Ana M. Ángel Esteban

En la víspera de las elecciones generales, los electores llamados a las urnas celebran la jornada de reflexión. Después de dos semanas de campaña en las que los diferentes partidos y candidatos muestran sus iniciativas, el sábado es el día marcado para desconectar del ruido y madurar la decisión.

En este contexto, la psicóloga Ana M. Ángel Esteban analiza en una nueva entrega de su consultorio en EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha cómo emociones tales como el miedo, la esperanza o la indignación afectan en el sentido del voto.

También argumenta cómo en esta semana previa a la cita con las urnas, los debates pueden revolucionar decisiones que para muchos electores parecían estables.

¿Voto de cabeza o de corazón?

Con las dos, pero el orden importa: primero siente el corazón y después llega la cabeza a poner los argumentos. En psicología lo llamamos razonamiento motivado: partimos de una idea, un argumento que nos encaja emocionalmente y construimos la justificación a posteriori.

Además, la identidad pesa mucho. Votar no es solo elegir un programa, es decir quién soy y a qué grupo pertenezco. Por eso un dato que contradice a "los míos" muchas veces no se evalúa, se descarta, pero a veces crea disonancia que aunque no queramos, nos hace dudar.

¿Qué papel juega el miedo?

Se piensa que el miedo nos ciega, pero la investigación dice algo más interesante. Los trabajos de Marcus y MacKuen sobre la inteligencia afectiva muestran que la ansiedad ante una amenaza suele hacernos más atentos: buscamos información nueva y dudamos de nuestras decisiones habituales. Es decir, el miedo a lo desastroso visto o a lo desastroso anticipable, puede romper la rutina de votar siempre lo mismo.

La cosa se complica con la ira, que en cambio tiende a reforzar lo que ya pensábamos: esto no. Aún no sabemos bien cómo separar una emoción de otra. Lo que sí sabemos es que el miedo se maneja con mucha facilidad, desde fuera, y por eso conviene preguntarse si el que yo siento viene de un hecho o de un argumento externo.

¿Usan las campañas emociones?

Aquí está la clave. Las campañas usan esas emociones con más habitualidad de la que solemos creer. Se da por hecho que todas las campañas viven del miedo, pero un análisis de las emociones prominentes de otras elecciones encontró el uso de emociones en sus anuncios, como el orgullo y la ira como protagonistas y el miedo en un papel secundario.

Se hace referencia al orgullo de pertenencia, a la rabia contra el adversario o a la ilusión por lo que viene.

¿La esperanza mueve votos?

La esperanza mueve, aunque cuesta más, porque exige confianza, y la confianza en la política está bastante deteriorada. En el barómetro del CIS de mayo de 2024, el entusiasmo hacia la política apenas aparecía, mientras que la desconfianza y la irritación encabezaban los sentimientos.

Cuando la esperanza funciona, votamos a favor de algo y no solo en contra de alguien, y eso es psicológicamente más saludable. Pero una esperanza defraudada, una mentira , se convierte en la antesala de la abstención.

¿Hay que votar sin emociones?

Sería imposible, y tampoco deseable. Las personas con lesiones en las áreas emocionales del cerebro conservan la capacidad de razonar, pero no pueden tomar decisiones simples. Sin emoción no hay preferencia.

El objetivo no es eliminar lo que sentimos, sino darnos cuenta de ello. Mi recomendación para mañana: antes de votar, ponle nombre a la emoción que te empuja, sea miedo, ilusión, rabia u orgullo, y busca un dato concreto que la contradiga.

Tu voto es tuyo y aunque en el último momento sientas que quieres votar a alguien a quien nunca te lo hubiesen permitido, hazlo, es un voto privado y coherente contigo mismo.

A veces votamos por inercia, por costumbre, por el aspecto físico del candidato, por el tono de voz o por la forma de argumentar. Todo eso que nos afecta a lo emocional y no a lo racional.

Así que vota sin miedo, atrévete a ser tú.