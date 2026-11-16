El pueblo más mágico de Castilla-La Mancha 2027: un castillo del siglo XI y escenario del Lazarillo de Tormes

La localidad toledana de Escalona ha vuelto a ser elegida Pueblo Mágico de Castilla-La Mancha por segundo año consecutivo tras el fallo emitido este 16 de noviembre por la red sin ánimo de lucro: Pueblos Mágicos de España.

Esta villa de apenas 3.987 habitantes, situada a orillas del río Alberche, consolida así su atractivo turístico. En esta edición de 2027, Castilla-La Mancha ha sumado otros dos reconocimientos: Yepes (Toledo) en la categoría de mantenimiento de tradiciones y Arbancón (Guadalajara) en cooperación público-privada.

El gran emblema de Escalona no es otro que su castillo. Esta fortaleza del siglo XI, levantada sobre un risco del río, alberga un palacio mudéjar en su interior. Tras un milenio en manos privadas, el Ayuntamiento adquirió el monumento en octubre de 2024 y lo abrió al público por primera vez en abril de 2025.

Una de las vistas del Castillo-Palacio de Escalona. Portal de Cultura de Castilla-La Mancha Portal de Cultura de Castilla-La Mancha

Sin embargo, en marzo de 2026, un episodio de lluvias intensas provocó el derrumbe parcial de una de sus torres albarranas. Actualmente, el castillo permanece cerrado temporalmente mientras avanzan las obras de restauración, con la previsión de volver a abrir sus puertas en la primavera de 2027.

A la fortaleza se suma un recinto amurallado medieval de kilómetro y medio del que aún se conserva más del 70 %, destacando las puertas de San Miguel y San Ramón. El recorrido por Escalona continúa en la Casa del Concejo, edificio inaugurado en 1484 que fue durante más de cinco siglos el consistorio local.

Puerta de San Miguel de Escalona. Pueblosmagicos.es

La localidad está muy ligada a la literatura. Aquí nació el infante Don Juan Manuel, autor de El Conde Lucanor, y sus calles sirvieron de escenario para el último tratado de El Lazarillo de Tormes, donde transcurre el célebre episodio del cabezazo contra el poste.

Para ensalzar este legado cultural, Escalona cuenta con el itinerario literario 'Calles hechas de libros', compuesto de diez paneles informativos. Esta propuesta convive con la Ruta de los Murales, trece obras de arte urbano de gran formato firmadas por el artista Mr. Trazo que aportan un llamativo contraste visual frente a la arquitectura tradicional.

Convento de las Concepcionistas de Escalona. Cultura CLM

Por otro lado, la Colegiata de San Miguel y el Convento de la Encarnación y las Concepcionistas son testigos del pasado del pueblo como sede de uno de los estados señoriales más poderosos de Castilla. En cuanto al entorno natural, el Alberche forma zonas de baño alrededor del núcleo urbano y hay diversos miradores desde donde contemplar la vega del río.

Su ubicación estratégica convierte a la localidad en una escapada ideal de fin de semana. Se encuentra a unos 54 kilómetros de Toledo capital y a 90 de Madrid, con acceso directo a través de la carretera nacional N-403 y conexión rápida con la autovía A-5.