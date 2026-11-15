La psicóloga Ana M. Ángel Esteban, sobre el poder sanador de las cosquillas: "La risa no siempre nace de la felicidad"

Hay días en los que nada nos hace gracia o estamos atravesando un periodo depresivo. Sin embargo, hay un método que tiene un alto poder sanador pese a estar relacionado con el juego: las cosquillas.

La psicóloga y sexóloga toledana Ana M. Ángel Esteban analiza cómo pueden cambiar nuestro estado de ánimo en segundos. "La risa no siempre nace de la felicidad. ¿Cómo es posible reir a carcajadas si estamos tan tristes?"

1. ¿Puedo reírme con cosquillas aunque esté triste?

Sí. Puede parecer algo contradictorio, porque, aunque la risa no tiene un origen cognitivo en este caso, es como un acto reflejo: no necesita que algo te parezca gracioso. Por eso te ríes mientras dices: "Para, que no me hace gracia".

El ánimo de base influye. Cuando estamos tensos, ansiosos o muy bajos, la risa sale más corta o mezclada con incomodidad. Es importante entender que la tristeza no se elimina con estas risas. Solo introducimos una experiencia emocional distinta que no anula a la otra.

2. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos reímos por cosquillas?

El roce suave o la presión repetida en axilas, costillas o pies provocan la risa mediante mecanismos que relacionan el tacto, la emoción y las respuestas motoras de la risa.

Reír libera endorfinas y, sobre todo, reírse en grupo libera sustancias que modulan el dolor físico y emocional. Por eso, después de reír, aunque sea sin ganas, a veces notas un alivio físico y una sensación de relajación, además de reforzar el vínculo.

Cuando reímos se produce una relación bidireccional entre cuerpo y emoción. No hay que obligarse a reír cuando estamos sufriendo, porque voluntariamente no lo conseguiremos. Sin embargo, sí podemos permitirnos experiencias no buscadas y ajenas a nuestra voluntad para cambiar, al menos durante un momento, a una experiencia que nos hace bien.

3. ¿Importa quién me haga cosquillas?

Muchísimo. Son una experiencia interpersonal, además de sensorial. ¡Qué rabia que no podamos hacérnoslas a nosotros mismos! Nuestro cerebelo predice lo que va a sentir nuestra propia mano y apaga la respuesta. Con otra persona no hay predicción posible y la sensación se dispara.

Si se producen en un contexto de confianza y cariño, no hay mecanismos de defensa y aparecerá la risa. Con alguien con quien no hay conexión o en un momento muy delicado, pueden resultar invasivas e incluso producir un empeoramiento de nuestro ánimo y una actitud defensiva hacia la otra persona.

Reír no equivale a consentir. Si alguien está riendo y dice "para", se para.

4. ¿Cambia algo si estoy en duelo?

Hay personas que, durante el duelo, no soportan que las toquen ni que les hagan bromas. Sienten que no hay comprensión hacia su dolor. Así que, por mucha confianza que tengamos, siempre hay que cuidar esta opción.

Nunca debemos usar las cosquillas como una estrategia para que alguien se distraiga de su dolor. El consentimiento emocional importa muchísimo.

Por otra parte, la investigación de George Bonanno y Dacher Keltner con viudos y viudas mostró que quienes podían reír de verdad al hablar y recordar cosas de su pareja fallecida se adaptaban mejor con el tiempo. Reír no significa que duela menos. Es una pausa que te permite seguir aguantando.

5. ¿Por qué me siento culpable por reírme?

Porque creemos que el dolor se demuestra con seriedad constante, como si reírse fuera olvidar o querer menos. No es así. La risa no es una deslealtad hacia quienes hemos perdido si nuestro ánimo triste se debe a esa pérdida. Reírnos no borra nuestra tristeza y no tenemos que demostrársela a nadie.

Tanto en momentos de duelo como en los depresivos por otras razones, hay oscilaciones entre pensamientos centrados en la pérdida y otros centrados en seguir viviendo. Reír pertenece a lo segundo y necesitamos ambas cosas.

Si te pasa, que te ríes y te sientes culpable, te propongo tres cosas:

- Tómalo como un respiro, sin analizarlo.

- Cuéntaselo a alguien de confianza. La culpa pesa menos cuando se dice en voz alta.

- Pide ayuda profesional si la tristeza es muy intensa, dura mucho o no te deja funcionar en el día a día.

Una enseñanza importante de la risa es que no cambia lo que nos sucede, pero sí cómo lo vivimos durante un instante. No tenemos que dejar de estar tristes para permitirnos reír.