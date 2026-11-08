Tienda de la firma española 'Encuentro' ubicada en el centro comercial Luz del Tajo de Toledo. Luz del Tajo

Una cadena de moda femenina nacida en Canarias aterriza por primera vez en Toledo con una tienda en Luz del Tajo

Los colores, los estampados y la inspiración de las Islas Canarias llegan a Toledo. El centro comercial Luz del Tajo acaba de incorporar a su oferta comercial a Encuentro, una firma española de moda femenina que lleva cuatro décadas trasladando la esencia del archipiélago a sus colecciones de ropa y complementos.

La nueva tienda abrió sus puertas este viernes 6 de noviembre y fue anunciada por el propio centro comercial a través de sus redes sociales. "¡Encuentro ya está en Luz del Tajo!", comunicaba, invitando a los visitantes a descubrir sus últimas tendencias y las propuestas para esta temporada.

La marca tiene una identidad propia que busca diferenciarla de otras cadenas de moda. Su filosofía está inspirada en la naturaleza canaria, sus paisajes y su forma de vida, elementos que traslada a prendas con colores vivos, estampados alegres y diseños desenfadados. Una propuesta que apuesta por la comodidad y la versatilidad sin renunciar a las tendencias.

En sus colecciones se pueden encontrar vestidos, blusas, camisas, pantalones, vaqueros, jerséis, cárdigans y abrigos. También dispone de prendas para ocasiones especiales y complementos con los que completar diferentes estilismos.

Moda con acento isleño

Su catálogo combina básicos para el día a día con otras propuestas más llamativas, pensadas para quienes buscan dar protagonismo al color y los estampados.

La comodidad es otro de los elementos que definen su oferta. Encuentro trabaja con diferentes patrones y prendas adaptadas a distintas siluetas, con tallas que van de la 38 a la 48. Además, renueva periódicamente sus colecciones para incorporar nuevas propuestas a lo largo de la temporada.

Detrás de esta nueva apertura hay una compañía con cuatro décadas de trayectoria. Encuentro nació en las Islas Canarias en 1986 de la mano del empresario Raúl Méndez y, desde entonces, ha ido ampliando su presencia hasta convertirse en una cadena especializada en moda femenina con establecimientos en distintos puntos de España.

El grupo también cuenta con Öbu, otra marca dedicada al sector textil femenino, y desarrolla su actividad tanto a través de establecimientos físicos como de su tienda online.

Cuatro décadas después de su nacimiento en Canarias, Encuentro continúa llevando su particular forma de entender la moda a nuevos puntos de España. Toledo es ahora una de las ciudades que se incorpora a ese recorrido con su nueva tienda en Luz del Tajo.