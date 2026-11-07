La psicóloga Ana M. Ángel y una pareja. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

Ana M. Ángel, psicóloga: "Una broma repetida puede minar la autoestima de tu pareja más que una discusión a voces"

La forma en la que nos comportamos con nuestra pareja influye mucho más de lo que pensamos en su autoestima, su seguridad y la confianza que deposita en la relación.

No hacen falta grandes discusiones ni conflictos especialmente graves para provocar heridas emocionales. A veces, los gestos cotidianos, las palabras que utilizamos o incluso los silencios pueden terminar deteriorando el vínculo.

Sobre esta cuestión reflexiona la psicóloga toledana Ana M. Ángel Esteban en una nueva entrega de su consultorio en EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en el que aborda las claves para construir relaciones afectivas saludables y detectar aquellas conductas que, aunque puedan parecer inofensivas, terminan haciendo daño.

La especialista pone el foco en la importancia de cuidar los pequeños detalles, aprender a discutir sin humillar y mantener una actitud coherente que permita a la otra persona sentirse querida y segura. Porque la autoestima también se construye —o se deteriora— dentro de una relación de pareja.

"No hace falta gritar para hacer daño. Un gesto de desdén, un silencio que se alarga o una broma que no nos gusta repetida durante años pueden minar la autoestima de tu pareja más que una discusión a voces. Lo bueno es que lo contrario también funciona, y se entrena", asegura Ana M. Ángel Esteban.

1. ¿De verdad influye tanto lo que hago en cómo se siente mi pareja?

Más de lo que pensamos, aunque no es lo único que pesa: la autoestima también viene de la historia de cada persona. Pero la pareja es la relación en la que más expuestos estamos, y por eso funciona como un espejo.

La investigación lo apoya: según Mark Leary, la autoestima actúa en parte como un termómetro de lo aceptados que nos sentimos. Y según Sandra Murray muestran que quien se siente valorado se atreve a acercarse; quien duda, se protege o lee como rechazo un gesto neutro.

No hablo de grandes conversaciones o expresiones, sino de lo cotidiano: cómo reaccionas cuando la otra persona llega a casa, si la escuchas con el móvil en la mano. Todo lo "pequeño" habitual, que te chuta o que te mina.

2. ¿Qué conductas dañan más?

Las que dicen o se interpretan, una y otra vez, como "no eres suficiente" y en nuestro cerebro neurobiológico traducimos en "no estoy seguro contigo", y te dejo ejemplos:

Criticar a la persona en lugar de a la conducta concreta. "Eres un desastre" no es lo mismo que "me molestó que no avisaras".

El desprecio: sarcasmo, burla, poner los ojos en blanco. John Gottman lo señala como uno de los mejores predictores de ruptura.

El silencio como castigo. Es uno de los peores maltratos psicológicos.

Ser cariñoso un día y distante al siguiente, sin explicación: la otra persona vive pendiente de adivinar tu humor e incluso, sacando sus propias conclusiones, va haciendo o no haciendo cosas para evitar eso, sin ninguna certeza, claro.

Los celos y el control, disfrazados de preocupación. Esto es muy común y pasa muy desapercibido.

Un mal día no define a nadie. Lo que hace daño es el patrón mantenido día tras día.

3. ¿Y qué construye seguridad?

Lo pequeño pesa más que lo grande:

Responder a las pequeñas peticiones de atención, "mira esto", y levantar la vista del móvil es una forma de decir "me importas".

Celebrar sus alegrías con interés real. Shelly Gable ha mostrado que esto se asocia a más cercanía que un simple "qué bien", que es una sin emoción asociada.

Discutir sin humillar. Se ha observado que en las parejas estables las interacciones positivas superan a las negativas en torno a cinco a uno, incluso al discutir. Discutir/hablar para resolver, sin reprochar y sin intención de hacer daño.

Ser predecible. La seguridad no viene de la intensidad, sino de saber qué esperar del otro. Anticipar al otro es uno de los mayores signos de estabilidad tanto en la personalidad del otro como en la propia relación. Me gusta mucho una persona predecible, es señal de que no racionaliza siempre, señal de espontaneidad.

4. ¿Qué hago si me doy cuenta de que lo estoy haciendo mal?

Darte cuenta ya es media solución. No te flageles: la culpa paraliza, mejor actúa con madurez y responsabilidad. Reconócelo sin justificarte ("me he dado cuenta de que mis bromas te hacen daño; lo siento", y sin "pero").

Pregunta qué necesita la otra persona en lugar de adivinar. Cambia una conducta concreta, no prometas ser otra persona, que no podrás cumplirlo. Y dale tiempo: la confianza se reconstruye con constancia, no con un gesto grande. Si te cuesta cambiar solo, la terapia ayuda.

5. ¿Y si soy yo quien se siente inseguro por cómo me trata mi pareja?

Hay señales que no conviene normalizar: te sientes cada vez más pequeño a su lado, mides lo que dices para evitar su reacción, te alejas de amigos o familia, o dudas de tu propio criterio porque te dicen que exageras.

Un conflicto puntual no es lo mismo que un patrón sistemático. Lo primero se habla; lo segundo merece apoyo profesional, y sobre todo individual si hay miedo a la reacción del otro.

Si hay humillaciones constantes, control, aislamiento o miedo, ya no es un problema de comunicación.

El 016 atiende a víctimas de violencia de género las 24 horas, y no deja rastro, y el 112 es el número de emergencias.

Una relación sana no exige que seas perfecto. Exige que, a su lado, te sientas más tú y no menos.