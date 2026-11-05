El mercadillo de juguetes antiguos y coleccionismo para visitar este 7 y 8 de noviembre: Nancys, videojuegos y cómics

Si estás buscando un regalo navideño original o esa pieza retro difícil de encontrar, Albacete acoge este fin de semana un mercadillo especializado en juguetes antiguos, videojuegos y objetos de coleccionismo y la cultura pop.

Se trata de la 11ª edición de AlbaToy, que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre en dos pabellones de la Institución Ferial de Albacete (IFAB). El evento congregará a 23 expositores venidos de distintos puntos de España y ofrecerá un sinfín de actividades para todas las edades.

Entre la oferta disponible destacan tiendas emblemáticas como Galaxy Market Toys, Toy & Clicks, Playmomark o ConsolaColección donde se podrán adquirir figuras vintage, piezas sueltas para completar colecciones de Playmobil, videojuegos y diseños exclusivos en impresión 3D.

En la feria se expondrán juguetes antiguos. Albatoy

Exposiciones únicas

Más allá del mercadillo de compraventa, AlbaToy despliega un recorrido expositivo de réplicas exactas a tamaño real, este año contarán con una pieza del Ford Explorer de la famosa película Jurassic Park que se complementará con el espectáculo interactivo 'Encuentro Jurásico'.

Vista general de la feria AlbaToy. Albatoy

Los amantes del cómic podrán contemplar una colección de ejemplares americanos originales con las primeras apariciones de Venom, Silver Surfer, Galactus, Gambito o Spawn autografiados por leyendas como Stan Lee, John Romita y Todd McFarlane.

200 actividades y food trucks

Asimismo, la muestra 'Así jugábamos' hará un viaje a la infancia a través de juguetes desde los años 40 hasta los 90 como Nancys, Madelman, Geyperman o videoconsolas clásicas. La oferta se completa con un gigantesco diorama de Playmobil por Aesclick, maquetas de trenes en movimiento, una zona dedicada a Super Mario Bros y espadas oficiales del universo Tolkien.

El evento está pensado para disfrutar de la jornada en familia o con amigos, por ello, el recinto acogerá talleres de robótica, magia, pintura de miniaturas de Warhammer, partidas de rol en vivo como Dungeons & Dragons y una Escuela Jedi organizada por el Club Obi-Wan. Además, habrá un espacio gastronómico con food trucks.

Horarios y entradas

AlbaToy abrirá sus puertas el sábado 7 de noviembre de 10:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo 8 estará disponible de 10:00 a 20:00 horas. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada a través de la web oficial de la feria (www.albatoy.es) a un precio de siete euros para un día y de 11 euros para el bono del fin de semana. Los menores de tres años tienen acceso gratuito acompañados de un adulto.

El mismo día de la feria se podrán adquirir los pases en taquilla aunque el precio aumenta a ocho euros un día y 12 para las dos jornadas.