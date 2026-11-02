Toni, abuela manchega de 76 años, enseña a preparar un dulce muy sencillo: "Son rollos de leche y están buenísimos"

Hay recetas que sobreviven al paso del tiempo gracias a una nota escrita a mano, guardada durante años en algún cajón de casa. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Toni, la abuela manchega de 76 años que se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales.

Entre sus papeles ha encontrado una antigua receta familiar y ha decidido ponerse manos a la obra para preparar, por primera vez, unos tradicionales rollos de leche.

"No los he hecho nunca, porque encontré una receta de mi madre o de mi abuela. No sé de quién es", explica al comienzo del vídeo que ha compartido con sus más de 364.000 seguidores en Instagram (@Toni_abuela_manchega).

La receta, escrita a mano, le ha servido de guía para elaborar este dulce de repostería casera con ingredientes muy sencillos y habituales en cualquier cocina.

Una preparación sin grandes complicaciones que Toni ha ido mostrando paso a paso, con la naturalidad y la simpatía que la han convertido en una de las abuelas más queridas de las redes.

Ingredientes

Leche

Harina

Azúcar

Aceite

Huevos

Gasificante

Ralladura de un limón

Toni comienza explicando las cantidades que necesita. La particularidad está en que utiliza el mismo vaso como medida para los tres ingredientes principales: leche, azúcar y aceite.

"Un vaso de leche, de los del agua. Medio de azúcar. Y medio de aceite. Igual, eh, los tres vasos de la misma cantidad. Y tres huevos. Ralladura de limón. Dos gaseosas (dos sobres de gasificante alimentario) y la harina la que admita", detalla.

Con todos los ingredientes preparados, la abuela manchega empieza a mezclarlos. Primero incorpora los huevos y el azúcar, después la leche y el aceite, y añade la ralladura de limón para aportar aroma a la masa. Por último, incorpora las dos gaseosas y va echando harina poco a poco hasta conseguir la textura adecuada.

La propia cocinera advierte de que la masa debe quedar blandita. "La harina la que admita, hay que dejarlos blandicos", recuerda con simpatía mientras enseña el resultado.

El truco

Una vez preparada la mezcla, llega el momento de formar los dulces. Toni va colocando pequeñas porciones de masa sobre una bandeja de horno y utiliza el dedo para hacer el característico agujero central.

Para evitar que la masa se le pegue, tiene un pequeño truco: mojarse el dedo en aceite antes de dar forma a cada pieza. Después, espolvorea azúcar por encima y deja los rollos preparados para hornear.

La abuela manchega reconoce que ha tenido que ajustar la cantidad de harina durante la elaboración. En una segunda tanda añade "un puñado más" porque ha comprobado que, con una masa demasiado blanda, resulta más difícil conseguir la forma de rollo.

"Se pueden dejar como los he dejado antes más blandos o así para que tenga más forma de rollo", explica mientras repite el proceso.

Una receta tradicional

Mientras hornea las distintas tandas, Toni aprovecha para probar el resultado. La primera hornada ya está lista y no tarda en dar su veredicto: "Yo ya los he probado y están buenísimos, buenos, buenos".

La elaboración de estos rollos de leche vuelve a mostrar por qué Toni se ha ganado su merecida fama en Instagram. A sus 76 años, se ha convertido en toda una gastroinfluencer gracias a sus recetas tradicionales, explicaciones sencillas y una cercanía que conecta con miles de personas de todas las edades.

Su contenido recupera sabores de siempre y demuestra que no hacen falta técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de encontrar para preparar dulces caseros.