El pueblo de Guadalajara con 151 habitantes que esconde cascadas y un roble milenario: ideal escapada de otoño

A los pies del imponente pico Ocejón de la Sierra Norte de Guadalajara se alza un paisaje indómito que te hará sentir en una remota aldea de las Highlands escocesas.

Se trata de Campillo de Ranas, un pequeño municipio de 151 habitantes que se reparten en este núcleo principal y en hasta cuatro pedanías: Robleluengo, Roblelacasa, Campillejo y El Espinar. Esta localidad es uno de los destinos más encantadores para disfrutar de la Arquitectura Negra.

Pese a su reducido tamaño, el municipio destaca por su carácter abierto e inclusivo. De hecho, tras la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005, su Ayuntamiento fue uno de los primeros de la España rural en facilitar y promover este tipo de enlaces.

Campillo de Ranas. JCCM

Lo que empezó como una curiosidad se transformó en un símbolo de acogida que revitalizó la economía local debido a la proliferación de complejos para eventos, alojamientos rurales, restaurantes, etc. Tras acoger cientos de ceremonias a lo largo de estas dos décadas, la localidad es considerada un icono del orgullo y de la diversidad.

Lo primero que impresiona de Campillo es su espectacular cascada del Aljibe, cincelada en pizarra formada durante el Paleozoico, hace unos 300 o 500 millones de años. Esta piedra milenaria de tonos oscuros es la que da nombre y color a la comarca.

Iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Campillo. Turismo Castilla-La Mancha

De Segovia a Guadalajara

Aunque hoy lo asociamos irremediablemente a Guadalajara, Campillo perteneció al Ayllón (Segovia) tras la Reconquista. No fue hasta la reordenación provincial de 1808 y su consolidación en 1826 cuando pasó oficialmente a formar parte de la provincia alcarreña.

Una de las calles de Campillo de Ranas. JCCM

Este pasado medieval se respira en su patrimonio. La iglesia parroquial de Santa María Magdalena es el emblema del pueblo, sus cimientos se remontan al siglo XIII y su torre es una joya visual que entremezcla placas de pizarra negra y piedras calizas.

Si paseas por las calles de Campillo de Ranas, notarás que es la viva imagen de un pueblo ganadero que buscaba refugio en muros gruesos y techos pesados de pizarra. Algunas de las viviendas actuales —con sus característicos corrales y pajares— se consolidaron entre los siglos XVIII y XIX.

De esta época dorada de la arquitectura civil datan elementos como el Reloj del Sol situado en la fachada de la antigua casa del cura o las fuentes y lavaderos que hoy lucen rehabilitadas y que cumplían una función vital para la vida pastoril.

Otra de las paradas obligatorias es el Museo de Maquetas que muestra la belleza de la Arquitectura Negra en miniatura y los oficios tradicionales del lugar. La "Escocia de Guadalajara" guarda también tesoros naturales como el 'Roble Hueco', un árbol antiquísimo que parece sacado de una novela y que se ha convertido en el tótem del municipio.

Para los fotógrafos, el mirador de la Fuente de las Ranas ofrece la mejor panorámica del Pico Ocejón. La magia de Campillo continúa incluso cuando se pone el sol. El municipio ostenta el certificado de Destino Turístico Starlight, reconociendo la pureza de sus cielos.

Para reponer fuerzas, nada como su gastronomía rústica y pastoril. La caza es la gran protagonista del recetario local, con platos de jabalí o corzo. Si te aventuras a conocer este paraje que parece sacado de las tierras altas de Escocia, sus "barrios" o pedanías como Roblelacasa, Matallana o la mística Vereda ofrecen una experiencia de turismo rural más completa si cabe.

Ideal en otoño

El otoño es la época ideal, por sus agradables temperaturas, para hacer una escapada a Campillo de Ranas y todos los 'pueblos negros'. Muy cerca de allí, en el término municipal de Cantalojas, el Hayedo de Tejera Negra es uno de los grandes tesoros naturales de la Sierra Norte de Guadalajara.

Hayedo de Tejera Negra. Archivo

El bosque recibe miles de visitantes cada año, especialmente a estas alturas del año, cuando las hayas y los robles tiñen el paisaje de tonos naranjas, dorados y ocres, en contraste con el verde de pinos, acebos y tejos. Los ríos Lillos y Zarzas, nacidos del glaciar de la Buitrera, y la orientación del valle favorecen las condiciones de humedad y frescor que permiten conservar este singular paraje.

Su singular ecosistema, más propio de latitudes del norte de Europa, es un vestigio de épocas en las que el clima era más frío y húmedo. Estas características propiciaron su declaración como Parque Natural en 1978 y su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2017.