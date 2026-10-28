Diez consejos de la psicóloga Ana M. Ángel Esteban para gestionar el dolor por la tragedia de Toledo: "Permítete llorar"

La tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles entre Los Yébenes y Urda (Toledo), en la que han fallecido al menos 68 personas y más de 179 han resultado heridas está dejado una profunda huella emocional en el conjunto de la sociedad que va más allá de las víctimas directas y sus familias.

Mientras continúan las labores de rescate y los equipos de emergencia trabajan para recuperar los cuerpos que permanecen atrapados entre los restos de los trenes, también resulta necesario prestar atención al impacto psicológico de lo ocurrido. La incertidumbre, la exposición reiterada a las imágenes del accidente y la pérdida repentina de seres queridos pueden provocar reacciones emocionales difíciles de asimilar.

Ante esta situación, la psicóloga toledana Ana M. Ángel Esteban, colaboradora de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, ha redactado un decálogo con recomendaciones para afrontar el dolor, acompañar a las personas afectadas y cuidar la salud emocional en estos momentos especialmente difíciles.

Con un mensaje centrado en la empatía, la presencia y el respeto a las necesidades individuales, la especialista aborda desde cómo gestionar las primeras reacciones emocionales hasta la manera de hablar con los niños, acompañar a quienes han perdido a un ser querido o identificar cuándo es conveniente pedir ayuda profesional.

Estas son sus diez recomendaciones:

1. Primero, permítete sentir

Si hoy tienes un nudo en el estómago, gritas, sientes rabia y todo lo indescriptible, no es debilidad. Es tu cerebro procesando algo que no debería haber pasado. Hablo, por supuesto, de los más afectados, pero, aunque no conozcas a nadie en ese tren, lo sientes tuyo: podías haber sido tú, tu hijo, tu madre. Ese miedo y esa tristeza son normales. No hace falta que los justifiques ni que los "arregles" hoy.

2. Ojo con el consumo de noticias

Ver las mismas imágenes una y otra vez no te informa más, solo te sobrecarga. Lo práctico: infórmate en fuentes fiables y apaga. Evita los vídeos y los mensajes en cadena. Y, antes de compartir algo, pregúntate si ayuda o solo alimenta el dolor de quien lo recibe, que puede ser un familiar de una víctima.

3. Si tienes un ser querido en ese tren o eres familiar

Lo primero es lo básico: agua, comer algo aunque no apetezca y no estar solo. Apóyate en una persona de confianza que gestione las llamadas y demás demandas por ti. Ve a los puntos de atención y a los profesionales que están allí. No te vayas de ese lugar hasta que sientas que quieres hacerlo. Y, bueno, ahora ya en la morgue, en Toledo, acude a las autoridades. Pedir ayuda en las primeras horas no es exagerar, es cuidarte.

4. Si has presenciado el accidente o has participado en el rescate

Puedes tener insomnio, flashbacks, sobresaltos o sentirte "desconectado2. Puedes sentir hoy mismo sensaciones de paralización emocional, de no sentir que ayudas lo suficiente, o pensar que podrías haber sido tú la persona fallecida… En los primeros días es una reacción esperable ante algo anormal. Habla de lo vivido con alguien de confianza cuando te salga, sin forzarte. Y, si pasadas unas semanas sigue igual de intenso o va a más, consulta con un profesional.

5. Cómo acompañar a quien ha perdido a alguien

Menos frases hechas y más presencia. Por favor, evita el "todo pasa por algo", "quizás la vida le preparaba algo peor", el "ya está en un lugar mejor" o el "tienes que ser fuerte". Yo me iría corriendo si escucho eso… Funciona mucho mejor un "estoy aquí", "no sé qué decirte, pero no te dejo solo" o, simplemente, un abrazo y silencio. Y ofrece ayuda concreta: "te llevo la comida", "me quedo esta noche". No preguntes "¿necesitas algo?", porque casi nadie sabe qué contestar, ni sabe quién es en ese momento; solo necesita a su ser querido.

6. Este es un duelo de muerte repentina y colectiva

Es un duelo especialmente duro: no hubo despedida, no hubo aviso y, además, es público, con cámaras, cifras y titulares. Es normal sentir incredulidad, rabia, culpa o un vacío enorme. No hay un orden correcto ni un tiempo establecido. Los rituales (funeral, flores, una vela, una carta) ayudan a hacer real lo que la mente se resiste a aceptar, pero tenemos tanto dolor y, a la vez, anestesia y explosión emocional, que somos conscientes después, cuando nos recuperamos del cansancio físico y ya queda el emocional en todo su esplendor. Cuento los que se fueron ayer: no están ya, pero sí su ropa, su perfume, sus libros, sus zapatos…

7. Con los niños, verdad y sencillez

Los niños perciben lo que pasa aunque no se lo cuentes. Explícaselo con palabras simples y sin detalles truculentos: "Ha habido un accidente de tren y han muerto personas. Es muy triste. Tú estás a salvo y yo estoy contigo". Deja que pregunten y que lloren, y mantén sus rutinas, porque les dan seguridad. Pero deja que ellos pregunten: es lo que realmente quieren saber.

8. Si te dedicas a ayudar, cuídate tú también

Sanitarios, bomberos, policías, voluntarios, periodistas, psicólogos… También nos afecta, y mucho, a quienes verdaderamente van a ayudar y no a figurar, porque el dolor del otro nos invade de pies a cabeza. Dormid, comed, pedid relevo y hablad entre vosotros. Cuidarte no es egoísmo: es lo que te permite seguir ayudando.

9. Cuándo pedir ayuda profesional

Si pasadas unas semanas no puedes dormir, revives la escena sin control, evitas con insistencia ciertos lugares o situaciones, sientes que no puedes funcionar, tienes mucha ansiedad, palpitaciones, depresión o pensamientos de hacerte daño, no esperes más. Pide ayuda. Y, si es una urgencia, llama al 112.

10. Lo que de verdad nos sostiene

En días como hoy, lo que más ayuda es lo humano: un mensaje, una llamada, estar cerca. Nadie puede devolver lo perdido, pero acompañarnos hace que el dolor pese menos. Cuídate, cuida de los tuyos y permítete llorar sin pedir perdón. Llora, llora, desfógate como te sirva. No hay nada escrito que funcione mejor que otras cosas: solo lo que tú necesites.