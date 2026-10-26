Los dos pueblos de Castilla-La Mancha que lucharán por la espectacular iluminación navideña de Ferrero Rocher

Castilla-La Mancha ya tiene a sus dos representantes para la 13ª edición del famoso concurso "Juntos Brillamos Más" de Ferrero Rocher. Almagro (Ciudad Real) y Alcaraz (Albacete) competirán por vestir de gala sus calles y plazas en un despliegue de luces navideñas único en España.

Ambas localidades forman parte de una selección nacional de 34 municipios —dos por cada comunidad autónoma— que buscan convertirse en la postal navideña por excelencia de la marca de bombones, acogiendo el encendido oficial de las luces doradas que será presentado por Jesús Vázquez.

Almagro busca iluminar su icónica plaza Mayor porticada de tonos verdes y reivindicar su histórico Corral de Comedias y el valor de la comarca de Campo de Calatrava. Su primer gran objetivo es superar la eliminatoria autonómica antes del 9 de noviembre.

Plaza Mayor de Alcaraz (Albacete). Turismo CLM

Por su parte, Alcaraz compite con su impresionante patrimonio renacentista. Presidido por su plaza Mayor y sus emblemáticas torres gemelas (la de la Trinidad y la del Tardón), el municipio albaceteño ofrece un escenario de cuento ideal para el encendido navideño.

Cómo se elige al pueblo ganador

El proceso para seleccionar al municipio afortunado se realiza a través de votación popular en la web oficial de Ferrero Rocher y se divide en cuatro rondas:

Fase 1 : enfrentamiento entre Almagro y Alcaraz.

: enfrentamiento entre Almagro y Alcaraz. Fase 2 : el 30 de noviembre se darán a conocer los cinco pueblos más votados de todo el país.

: el 30 de noviembre se darán a conocer los cinco pueblos más votados de todo el país. Fase 3 : el 7 de diciembre se anunciarán las dos localidades que llegan a la gran final.

: el 7 de diciembre se anunciarán las dos localidades que llegan a la gran final. Fase 4: el 14 de diciembre se revelará el pueblo ganador, que acogerá el encendido oficial de las luces doradas que será presentado por Jesús Vázquez.

En la pasada edición, cada región solo contaba con un único representante, que en el caso de Castilla-La Mancha fue Consuegra, aunque no logró clasificarse para la gran final donde Tejeda (Gran Canaria) se llevó la gran iluminación dorada.