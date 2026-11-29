Un virulento incendio calcina una nave industrial de Ontígola (Toledo): el fuego ya ha sido extinguido
El suceso se ha saldado sin heridos.
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Una nave industrial de Ontígola (Toledo) ha salido ardiendo durante la noche de este sábado, dejando una columna de humo y fuego visible a gran distancia.
Según ha informado el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo (CPEIS), no consta que el suceso haya dejado daños personales.
El fuego se declaró a las 21.04 horas del sábado y los bomberos han trabajado en su extinción durante toda la noche, quedando apagado definitivamente a las 7.51 horas de la mañana del domingo.
Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han detallado que la nave es de gestión de residuos y el fuego solo ha afectado al interior de dicha infraestructura.
Hasta el lugar se han desplazado bomberos de los parques de Villacañas, Illescas y Villarrubia de Santiago.
Asimismo, han acudido agentes de la Guardia Civil, miembros de Protección Civil y sanitarios.