Un virulento incendio calcina una nave industrial de Ontígola (Toledo): el fuego ya ha sido extinguido

Una nave industrial de Ontígola (Toledo) ha salido ardiendo durante la noche de este sábado, dejando una columna de humo y fuego visible a gran distancia.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo (CPEIS), no consta que el suceso haya dejado daños personales.

El fuego se declaró a las 21.04 horas del sábado y los bomberos han trabajado en su extinción durante toda la noche, quedando apagado definitivamente a las 7.51 horas de la mañana del domingo.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han detallado que la nave es de gestión de residuos y el fuego solo ha afectado al interior de dicha infraestructura.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de los parques de Villacañas, Illescas y Villarrubia de Santiago.

Asimismo, han acudido agentes de la Guardia Civil, miembros de Protección Civil y sanitarios.