Siete heridos, entre ellos una niña de 5 años, en un choque entre dos turismos en la A-31 a la altura de Almansa (Albacete)

Siete personas han resultado heridas, entre ellas una niña de 5 años, en un choque entre dos turismos en la autovía A-31 a la altura de Almansa (Albacete).

La colisión tenía lugar a las 20:37 horas de este viernes en el punto kilómetros 150 de la citada autovía en sentido Madrid, según han informado desde servicios de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El accidente dejó siete heridos que fueron trasladados al Hospital de Almansa en diferentes medios sanitarios.

Los más afectados han sido una mujer de 37 años y la menor de 5, cuyo traslado corrió a cargo de una UVI móvil.

El resto de afectados, dos mujeres de 49 años, una más de 72 y dos hombres de 50 y 21 años, fueron evacuados en dos ambulancias de soporte vital básico al centro hospitalario.

Además de los medios sanitarios, hasta el lugar del accidente acudieron agentes de la Guardia Civil, encargados de asegurar la zona y regular el tráfico el tiempo que duró el dispositivo, y bomberos del parque de Almansa.