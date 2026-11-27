Doble pena de prisión permanente revisable para el asesino de su exmujer y sus dos hijos en Las Pedroñeras

La Audiencia Provincial de Cuenca ha condenado a dos penas de prisión permanente revisable y a otros 28 años de cárcel a Mahdi, el ciudadano marroquí acusado de asesinar a su mujer, con la que se encontraba en trámites de separación, y a sus dos hijos de 8 y 3 años de edad en Las Pedroñeras (Cuenca) en junio de 2024.

La sentencia, que se produce después de que el jurado popular declarase al acusado culpable por unanimidad del triple asesinato, también acuerda la expulsión del territorio nacional del acusado tras el cumplimiento íntegro de todas las penas de prisión impuestas en la sentencia.

Esta expulsión se adelantaría si el penado accede al tercer grado penitenciario y de llevarse a cabo, tendría prohibido regresar al territorio nacional por plazo de 10 años a contar desde su salida de España.

Además, la Audiencia condena al acusado a indemnizar con 880.000 euros a los padres de la mujer asesinada y abuelos de los niños y a los hermanos de la víctima y tíos de los niños.

En el juicio, la Fiscalía había solicitado dos penas de prisión permanente revisable, una por cada menor asesinado, mientras que la acusación particular elevaba esta solicitud a tres, una por cada víctima.

Relato de los hechos

Según el escrito del Ministerio Fiscal, la relación matrimonial entre Mahdi, que contaba con 44 años en el momento de los asesinatos y Ammal, de 30, estaba marcada por "episodios de violencia, celos y control" por parte del acusado, tanto en su vida personal como en los recursos económicos de los que disponía.

El 20 de octubre de 2023, la mujer presentó una denuncia contra su marido después de que este la insultara y agrediera en la calle, golpeándola y tirándola al suelo. El varón fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

La sentencia lo condenó a 16 meses de privación del derecho a tener y portar armas y otros 16 meses de prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima y de comunicarse con ella.

Sin embargo, el 28 de junio de 2024, sobre las 5 y las 6 de la madrugada, el acusado entró a la vivienda con un cuchillo que cogió de su trabajo como matarife y se abalanzó sobre la mujer, a la que le propinó 18 cuchilladas. Después, acabó con la vida de sus dos hijos menores, Adam de 8 años e Hiba de 3.

Tras cometer el asesinato, el presunto culpable ocultó los cadáveres en una vivienda colindante.

Un familiar de la mujer asesinada denunció la desaparición de Ammal, activándose un protocolo de búsqueda que concluyó con el hallazgo de los cadáveres en el interior de un arcón en un inmueble anexo al domicilio donde residían las víctimas.

En esta vivienda, donde el varón fue arrestado, también se encontró el cuchillo ensangrentado y varias prendas de ropa con restos de sangre.

El Gobierno de Castilla-La Mancha informó en aquel momento que la mujer estaba incluida en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).