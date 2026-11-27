Golpes, amenazas y agresiones sexuales a su pareja en Toledo: la Fiscalía pide 18 años de prisión para el presunto autor

La golpeaba, la insultaba y la amenazaba. También la habría obligado a mantener relaciones sexuales mediante golpes y puñetazos, al menos una vez cada 15 días. La Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes a un hombre acusado de someter a su pareja a nueve años de maltrato físico, psicológico y sexual en la localidad toledana de Orgaz. La Fiscalía solicita para él una pena de 18 años de prisión.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, el acusado mantuvo a la víctima bajo un "clima de autoritarismo y terror" durante la convivencia, que se prolongó desde 2013 hasta octubre de 2022. La pareja tiene dos hijos en común, nacidos en 2016 y 2018.

El relato de la Fiscalía recoge episodios reiterados de violencia. El procesado, según la acusación, golpeaba e insultaba "continuamente" a la mujer cuando ambos discutían. También habría proferido amenazas relacionadas con los hijos que tenían en común, asegurando que se los llevaría, e incluso llegó a amenazarla con un cuchillo cuando estaba embarazada.

Uno de los aspectos más graves que recoge el escrito es la violencia sexual. La fiscal sostiene que, durante toda la relación sentimental y al menos una vez cada quincena, el acusado obligaba a su pareja a mantener relaciones sexuales mediante golpes o puñetazos.

Amenazó con "rajarla"

La situación no terminó con la separación de la pareja. Tras romper la relación, el procesado llamó a la mujer y le manifestó que, si no le dejaba ver a sus hijos, iba a "rajarla". Esta amenaza llevó finalmente a la víctima a interponer una denuncia.

Como consecuencia, el Juzgado mixto número 1 de Orgaz dictó el 24 de noviembre de 2022 un auto con medidas cautelares contra el acusado. Entre ellas, estableció la prohibición de comunicarse con la víctima, tanto directa como indirectamente, y de aproximarse a menos de 500 metros de ella, de su domicilio o de cualquier otro lugar frecuentado por la mujer.

La resolución también le prohibió entrar y residir en la localidad de Orgaz.

18 años de prisión

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de maltrato habitual, dos delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género, un delito continuado de amenazas, un delito continuado de agresión sexual y un delito leve de injurias.

Por todo ello, solicita una pena total de 18 años de prisión, distribuida de la siguiente manera: tres años por el delito de maltrato habitual; un año por cada uno de los dos delitos de lesiones; otro año por las amenazas y doce años por la agresión sexual continuada.

Además de las penas de cárcel, la fiscal reclama que se mantenga la prohibición de comunicación y aproximación a la víctima a menos de 500 metros durante 21 años, así como la prohibición de entrar y residir en Orgaz.

Por último, solicita que el acusado indemnice a la mujer con 20.000 euros en concepto de daños morales.