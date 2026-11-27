Lo que escondía una plantación de pistachos en un pueblo de Cuenca: 178 plantas de marihuana y dos detenidos

La Guardia Civil de Cuenca ha desmantelado una plantación de marihuana oculta en un invernadero situado en una plantación de pistachos de El Pedernoso (Cuenca) y ha detenido a dos personas.

Según ha informado el Instituto Armado, la investigación se inició a primeros de octubre, cuando una patrulla del Puesto de Mota del Cuervo, que realizaba labores de vigilancia preventiva en explotaciones agrícolas de la zona, percibió un intenso olor a cannabis sativa.

Tras realizar un reconocimiento de la zona, los agentes localizaron una finca destinada al cultivo del pistacho que poseía una estructura de grandes dimensiones acondicionada como invernadero.

En su interior se encontraba una plantación compuesta por 178 plantas de marihuana de más de 1,5 metros de altura, prácticamente listas para su recolección y cuyo peso bruto alcanzaba los 420 kilogramos. Además, la instalación contaba con medidas de seguridad perimetral.

Dos detenidos

Una vez confirmada la existencia de la plantación, agentes del Puesto de Mota del Cuervo y del Equipo ROCA de la Compañía de Tarancón establecieron un dispositivo conjunto de vigilancia en la zona con el fin de identificar a los responsables del cultivo.

Fruto de este dispositivo, fueron identificados un hombre de 38 años y una mujer de 24 que realizaban distintas labores de cuidado y mantenimiento de las plantas, procediendo a su detención y a desmantelar la plantación.

Por estos hechos se instruyeron diligencias que fueron presentadas junto con los detenidos en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de San Clemente.