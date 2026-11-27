El juicio se celebra esta próxima semana en la Audiencia Provincial de Toledo, en la imagen. E. E. CLM

Dispara varias veces a un ciclista en Toledo y después intenta apuñalar a un policía: se enfrenta a 12 años de cárcel

Disparó varias veces contra un ciclista, lo persiguió en una furgoneta y, apenas media hora después, amenazó de muerte a un policía nacional e intentó agredirlo con una navaja. Estos son los hechos por los que un hombre se enfrenta a 12 años y nueve meses de prisión en Toledo, donde será juzgado el próximo miércoles, 2 de diciembre, en la Audiencia Provincial.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 23 de julio de 2023. El procesado salió de una parcela de Ocaña hacia Dosbarrios en la provincia de Toledo con una escopeta semiautomática para la que carecía de licencia. Durante el trayecto se encontró con un ciclista y, tras amenazarlo de muerte, le disparó en varias ocasiones, alcanzándole con perdigones en la espalda, la cabeza y una pierna.

Después regresó a la parcela, cogió una furgoneta y persiguió al hombre, que tuvo que abandonar su bicicleta y escapar campo a través. El acusado volvió a disparar, esta vez contra la bicicleta, que sufrió daños valorados en 284,50 euros. La víctima consiguió refugiarse junto a otras personas que se encontraban en la zona.

Minutos más tarde, sobre las 9:00 horas, el procesado se encontró con un agente de la Policía Nacional que le había indicado que redujera la velocidad. Según la Fiscalía, lo amenazó de muerte mientras intentaba sacar la escopeta que llevaba en el vehículo. Durante el forcejeo posterior, sacó una navaja y le causó heridas superficiales en una mano.

El ciclista sufrió heridas por perdigones y un trastorno por estrés agudo, además de secuelas físicas y psicológicas. El policía necesitó cinco días para recuperarse de las lesiones.

Diagnosticado de esquizofrenia

El acusado está diagnosticado de esquizofrenia paranoide y, según recoge la Fiscalía, en el momento de los hechos tenía parcialmente alteradas sus capacidades volitivas, aunque mantenía intactas las intelectivas.

Permanece en prisión provisional desde el 24 de julio de 2023, una medida que fue prorrogada en julio de 2025.

La Fiscalía le atribuye delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas, daños, lesiones y atentado. Además de los 12 años y nueve meses de prisión, reclama que indemnice al ciclista con 7.786,67 euros y al agente policial con 232,12 euros.