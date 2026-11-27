Un agente de la Policía Nacional en la nave donde se retuvo al secuestrado. Policía Nacional

Detenidos tres secuestradores por torturar y atropellar a su víctima en Guadalajara: pedían 700.000 euros de rescate

Una nave industrial de Guadalajara se convirtió en el escenario de las torturas de una organización criminal que llegó a exigir 700.000 euros a una familia a cambio de liberar a uno de sus miembros.

Allí, los secuestradores inmovilizaron, golpearon y sometieron a todo tipo de agresiones a su víctima, hasta el punto de que llegaron a pasarle por encima de las piernas con un vehículo para presionar a sus familiares.

La Policía Nacional ha descubierto las instalaciones durante una operación conjunta con la Policía francesa que se ha saldado con la liberación del secuestrado, la detención de tres integrantes de la trama y el ingreso en prisión de sus dos principales responsables.

🚩Rescatada una persona secuestrada por la que pedían 700.000€ para su liberación 🔹Hay 3 personas detenidas en #LaJunquera (2) y #Calatayud (1) 🔹Tenían una nave industrial en #Guadalajara que usaban como zulo para la ocultación de #droga y para torturar a las personas privadas de libertad 🔹Op. conjunta con @PoliceNationale — Policía Nacional (@policia) November 27, 2026

La investigación permitió localizar dos escenarios fundamentales de la operación criminal: una nave industrial alquilada en Guadalajara, donde se produjeron las torturas, y una vivienda rural de Soria en la que los secuestradores pernoctaban.

El caso comenzó el pasado 23 de octubre, cuando los investigadores tuvieron conocimiento del secuestro de dos ciudadanos en España, ocurrido durante la madrugada en un lugar próximo a Madrid. Uno de ellos consiguió escapar de sus captores, mientras que el otro permaneció retenido por la organización.

La alarma saltó después de que el hermano de la víctima recibiera una llamada desde un número desconocido. Al otro lado le reclamaban 700.000 euros por su liberación.

Vídeo con las torturas

Para demostrar que tenían a su familiar, los delincuentes le enviaron un vídeo especialmente violento: en las imágenes aparecía el hombre inmovilizado, con el rostro cubierto y tendido en el suelo de una nave industrial.

En un momento de la grabación, un vehículo tipo SUV pasaba por encima de sus piernas, provocándole un desplazamiento de rótula. Una agresión que los secuestradores utilizaron como instrumento de presión para conseguir el dinero.

Las pesquisas policiales permitieron identificar el vehículo y localizarlo en zonas de las provincias de Guadalajara y Zaragoza.

Los agentes consiguieron seguir a sus ocupantes hasta una gasolinera de la autovía A-2, donde comprobaron que adoptaban importantes medidas de seguridad para evitar ser descubiertos, con cambios constantes de velocidad y giros inesperados.

Posteriormente, los investigadores siguieron el rastro del vehículo hasta una casa rural de Soria, donde los integrantes de la organización tenían su base.

A la mañana siguiente, los sospechosos salieron de la vivienda y realizaron una compra en Calatayud (Zaragoza) de grandes cantidades de comida y otros enseres, con la intención de no tener que abandonar el alojamiento durante un tiempo.

Huida a Francia

Mientras tanto, la familia seguía en contacto con los investigadores a la espera de noticias y de alguna prueba de vida. Los intentos de comunicación con los secuestradores resultaban infructuosos.

La situación dio un giro durante la tarde del 24 de octubre. Dos de los integrantes de la organización abandonaron la casa rural en dirección a Francia a una velocidad que llegó a rozar los 200 kilómetros por hora.

Casi al mismo tiempo, la familia comunicó a la Policía que los secuestradores les habían trasladado que su familiar había sido asesinado. Incluso aseguraban disponer de vídeos en los que aparecía muerto y con un ojo mutilado.

Ante la posibilidad de que los delincuentes estuvieran trasladando el cadáver para ocultarlo en Francia, los agentes dieron el alto al vehículo en el paso fronterizo de La Junquera. Sus dos ocupantes fueron detenidos: eran los principales cabecillas de la organización y quienes habían organizado el secuestro.

Los otros dos individuos que permanecían en la casa rural abandonaron el alojamiento poco después, de forma apresurada y adoptando nuevas medidas de seguridad. Su intención era huir en dirección a Zaragoza.

Liberación

Sin embargo, los investigadores consiguieron interceptarlos a la altura de Calatayud. En el vehículo viajaban dos personas, una de ellas el propio secuestrado, que fue liberado en ese momento, apenas 36 horas después de su captura.

La víctima fue trasladada a un centro sanitario, donde los médicos confirmaron el desplazamiento de rótula provocado por el atropello que aparecía en el vídeo enviado a su familia.

Una de las claves para localizar el lugar donde se habían producido las torturas apareció durante el registro del vehículo. Los agentes encontraron un contrato de arrendamiento de una nave industrial de Guadalajara que coincidía con el escenario de las agresiones.

También localizaron dos matrículas francesas, lo que, según la investigación, apuntaba a que los sospechosos pretendían sustituir las placas del vehículo una vez que alcanzaran territorio francés.

Entrada a la nave

La Policía Nacional practicó finalmente dos entradas y registros. Una de ellas en la nave industrial de Guadalajara, donde los agentes encontraron bridas, documentación y vestigios de ADN de la víctima. La otra se llevó a cabo en la vivienda de Soria en la que se alojaban los miembros de la organización.

Tras ser liberado, el hombre explicó a los investigadores que había sido secuestrado junto a un amigo, que consiguió escapar de sus captores.

Durante su cautiverio fue trasladado por diferentes lugares para impedir que pudiera identificar dónde se encontraba. Siempre llevaba el rostro tapado y, en ocasiones, los delincuentes lo envolvían con cinta americana para inmovilizarlo mientras lo torturaban y agredían físicamente.

La víctima recibió protección policial durante su estancia en España y, al día siguiente de su liberación, pudo tomar un vuelo para reunirse con su familia.

La operación se ha saldado con tres detenidos a los que se imputan delitos de pertenencia a organización criminal, secuestro y lesiones. Los dos principales responsables de la trama han ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial.