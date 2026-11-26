Buscan a María José, una mujer de 74 años desaparecida en Puertollano: "Necesita medicación"

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de María José, una mujer de 74 años desaparecida en Puertollano (Ciudad Real).

La alerta se ha emitido después de más de dos meses en paradero desconocido, ya que se le perdió la pista el pasado 12 de septiembre.

El organismo que coordina el Ministerio del Interior ha informado que la desaparecida es especialmente vulnerable ya que "necesita medicación".

Asimismo, ha publicado una fotografía y ha detallado sus características físicas con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.

Según ha indicado, mide 1,60 metros y es de constitución corpulenta, mientras que su pelo es rubio y sus ojos azules.

⚠️𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏𝘼⚠️ ℹ️74 años 🧐Desapareció: #Puertollano #CiudadReal 🔁RT📲para ayudar a su localización Si tienes noticias de su paradero: 📞091 @policia 📩https://t.co/V44vzzHurF 🔗Canal oficial @cndes_oficial #CastillaLaMancha https://t.co/puJFgPkCHX — CNDES (@cndes_oficial) November 25, 2026

Desde el CNDES instan a quien pueda tener información sobre esta persona a ponerse en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091.