La Junta ya estudia "fórmulas de acompañamiento" para ayudar a la profesora acosada por alumnos en Elche de la Sierra

La Consejería de Educación ha condenado el "hostigamiento" que está sufriendo una profesora del IES Sierra del Segura de Elche de la Sierra (Albacete) y ha asegurado que ya está estudiando "fórmulas de apoyo y acompañamiento".

Así lo ha indicado este jueves el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, antes de la inauguración en Toledo del II Congreso Internacional de Educación Inclusiva, asegurando que conocieron la situación "hace unos días".

Pastor ha detallado que el hostigamiento se está produciendo "en su domicilio y fuera del horario lectivo" y ha afirmado que la Consejería quiere conocer "qué implicación y participación" tiene el alumnado de ese centro.

Además, ha explicado que la Delegación Provincial de Albacete ya se ha puesto en contacto con la profesora y el equipo directivo, con el objetivo de estudiar la manera de "ayudar y estar al lado del profesorado".

Asimismo, ha reiterado su condena hacia "cualquier tipo de acción o instigación violenta que pueda sufrir cualquier miembro de la comunidad educativa". "Los centros educativos son espacios de convivencia y que tienen que ser espacios seguros", ha explicado.

"Desde hace años"

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el claustro de profesores del IES Sierra del Segura ha denunciado públicamente que lleva "años de hostigamiento e intimidación por parte de varios alumnos".

Los últimos ataques han tenido como escenario el domicilio particular de una profesora y han incluido la rotura de cristales, el lanzamiento de huevos contra la fachada, el vaciado de sacos de tierra por toda la escalera del edificio y golpes contra la puerta con objetos como conos de señalización vial.

Los hechos ya están en manos de las autoridades y los docentes reclaman que se llegue "hasta las últimas consecuencias que permita la ley".