Liberadas 11 mujeres de una red de trata sexual: eran obligadas a prostituirse 24 horas al día en pisos de Toledo y Madrid

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal internacional dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La red estaba integrada por personas de nacionalidad paraguaya y ecuatoriana y desarrollaba su actividad en Toledo, Parla (Madrid) y Salamanca, manteniendo conexiones con Paraguay.

La llamada Operación 'Pardo Bazán' ha concluido con la detención de seis personas, de las que dos ya han entrado a prisión de forma provisional.

Los agentes han liberado a un total de 11 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente y se ha procedido a la clausura de cuatro inmuebles utilizados como pisos prostíbulo.

La investigación arrancó en marzo de 2026, tras una denuncia que alertaba de un posible caso de trata de seres humanos. Los agentes pudieron establecer la existencia de una organización criminal internacional, integrada por al menos 10 personas y con una estructura jerarquizada y funciones perfectamente definidas.

Una de las principales actividades de la red consistía en captar mujeres en sus países de origen, mayoritariamente de Paraguay, aprovechándose de su situación de especial vulnerabilidad económica y familiar. Utilizaban vínculos de confianza para ofrecerles falsas oportunidades laborales como cuidadoras de niños en España.

Una vez que aceptaban, integrantes de la organización en Paraguay se encargaban de facilitar y supervisar los trámites necesarios para organizar su traslado a España.

A su llegada, los responsables les comunicaban que debían ejercer la prostitución para saldar una deuda económica impuesta por los gastos del viaje.

Obligadas a prostituirse

Las mujeres eran trasladadas a distintos pisos prostíbulo situados en Toledo, Parla (Madrid) y Salamanca, donde eran obligadas a ejercer la prostitución contra su voluntad.

La organización imponía jornadas de explotación de 24 horas al día durante los siete días de la semana y las víctimas no podían rechazar los servicios sexuales demandados, no tenían acceso al dinero que obtenían y estaban sometidas a un control permanente.

Para controlarlas, los responsables utilizaban cámaras de videovigilancia y no podían abandonar los pisos sin la compañía de algún integrante de la organización.

Asimismo, recibían amenazas y coacciones, tanto hacia ellas como hacia sus familiares, con el objetivo de evitar que denunciaran su situación ante las autoridades.

La organización publicitaba los servicios sexuales a través de plataformas de contenido sexual, donde se difundían fotografías de las mujeres, las tarifas y los datos de contacto. También utilizaban el alquiler semanal de habitaciones como fórmula para intentar ocultar la verdadera actividad que se desarrollaba en los inmuebles.

Operación 'Pardo Bazán'

El pasado 26 de octubre se puso en marcha el dispositivo policial. Se practicaron cinco diligencias de entrada y registro en Parla (Madrid), Toledo y Salamanca, culminando con cinco detenidos en la comunidad madrileña y uno en Guadalajara.

Los agentes intervinieron 1.000 euros en efectivo, 29 gramos de cocaína, terminales telefónicos, dispositivos electrónicos y diversa documentación relacionada con los hechos investigados.

En total, se liberaron cinco víctimas de explotación sexual de nacionalidad paraguaya, tres de Colombia, dos de Venezuela y una de España.

Además, se clausuraron dos pisos de Parla, uno de Toledo y otro de Salamanca.