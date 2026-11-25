Fachada del IES Sierra del Segura, en Elche de la Sierra (Albacete). IES Sierra del Segura

Huevos, cristales rotos y sacos de tierra: una profesora lleva años siendo acosada por alumnos en su propia casa

El claustro de profesores del instituto Sierra del Segura, en la localidad albaceteña de Elche de la Sierra, ha roto su silencio para denunciar públicamente los años de hostigamiento e intimidación que viene sufriendo una docente del centro por parte de varios alumnos cuya autoría, según asegura el profesorado, ya ha sido identificada.

Los ataques, que se llevan produciendo "desde hace años", han tenido como escenario el domicilio particular de la profesora y han incluido la rotura de cristales, el lanzamiento de huevos contra la fachada, el vaciado de sacos de tierra por toda la escalera del edificio y golpes contra la puerta con objetos como conos de señalización vial.

"No estamos ante hechos aislados, sino ante una sucesión de actos reiterados de hostigamiento e intimidación", advierte el claustro en un comunicado institucional en el que expresa su "más absoluta repulsa y condena" por lo sucedido.

Los profesores consideran que, aunque los episodios de acoso se hayan producido fuera del recinto escolar, su vinculación con la condición de docente de la persona afectada convierte el caso en un asunto que afecta a todo el IES Sierra del Segura.

"Atacar, intimidar o acosar a una profesora por ejercer su profesión es atacar la dignidad de toda la comunidad educativa", subrayan.

El profesorado, en el comunicado que ha publicado el claustro en las redes sociales del instituto, traslada a la víctima todo su apoyo y solidaridad y reclama que se adopten las medidas legales oportunas.

Los hechos ya están en manos de las autoridades, aseguran los docentes, que piden que se llegue "hasta las últimas consecuencias que permita la ley".

"No vamos a mirar hacia otro lado ni a normalizar el acoso", advierten, antes de reivindicar que la convivencia, el respeto y la integridad de los profesionales de la educación "no son negociables".

El claustro reitera su "apoyo incondicional" a la profesora afectada y su determinación de defender "el respeto y la dignidad de la profesión docente". El escrito termina con un mensaje rotundo: "Ya está bien".

23 agresiones

La denuncia del IES Sierra del Segura se ha conocido poco después de que el sindicato ANPE haya presentado la memoria del Servicio del Defensor del Profesor correspondiente al curso 2025-2026, que refleja un aumento de las situaciones de conflictividad en las aulas de Castilla-La Mancha y en la relación entre docentes y familias.

El informe contabiliza 23 agresiones de alumnos a profesores, 18 amenazas y 14 falsas acusaciones durante el último curso académico.

La conflictividad también se extiende a la relación con las familias. En este ámbito, las falsas acusaciones encabezan los registros, con 39 casos, seguidas de las faltas de respeto, con 33. Además, se han contabilizado nueve situaciones de acoso, nueve agresiones físicas al profesorado y cinco casos de presión para modificar calificaciones.