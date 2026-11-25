CM-220 a su paso por Villanueva de la Jara. Google Maps

Tres heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos furgonetas y un turismo en una carretera de Cuenca

Tres hombres de 67, 46 y 40 años han resultado heridos en un accidente por la colisión de dos furgonetas y un turismo en la CM-220, a su paso por Villanueva de la Jara (Cuenca).

El primero de ellos ha sido trasladado en UVI hasta el Hospital de Albacete en estado grave, mientras los otros dos han sido llevados al mismo centro en ambulancia.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 17.37 horas de la tarde de este martes, en el kilómetro 48 de la citada vía.

Dos de los heridos han tenido que ser rescatados de sus vehículos por los bomberos de Motilla del Palancar.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil, y el dispositivo de Protección Civil de Quintanar del Rey.

Carretera cortada

A causa del accidente, la carretera ha tenido que ser cortada totalmente durante horas para limpiar la vía.

Finalmente, ha quedado reabierta al tráfico alrededor de las 23 horas de la noche.