Conmoción en La Roda por la muerte de un joven trabajador atropellado por un conductor a la fuga en Santander

La localidad de La Roda (Albacete) está conmocionada por la muerte de un joven de 25 años del municipio al ser atropellado por un conductor a la fuga en Santander mientras se encargaba de instalar la iluminación navideña.

Su hermano, de 22 años, se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de la capital cántabra.

El trágico suceso ocurrió a las 0.40 horas de este martes, a la salida de un túnel de la ciudad, cuando el coche a la fuga chocó contra el camión en el que ambos estaban subidos.

El fallecido estaba dentro del cajón colocando la iluminación navideña. Debido al impacto, cayó del mismo y murió en el momento. Su hermano, fue arrollado y acabó debajo del camión.

Según ha informado EL ESPAÑOL, ambos eran autónomos y estaban subcontratados por la empresa 'Chispas'. Se habían instalado en Santander para ganarse la vida.

"Conocido de la Policía"

El conductor era "un viejo conocido de la Policía" y ha arrojado un resultado positivo en drogas y alcohol. Aunque le habían quitado cuatro veces el carné de conducir, volvió a ponerse al volante.

Pasada la medianoche, se dio a la fuga cuando la Policía le dio el alto por circular sin luces y sin ITV. La persecución se prolongó "durante tres kilómetros", a toda velocidad, hasta que chocó con el camión.

"Un día muy triste"

Por su parte, el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, ha mostrado su "dolor" por el suceso a través de las redes sociales. "Hoy es un día muy triste. Quiero trasladar mi más sentido pésame y todo mi cariño a la familia de este joven rodense que ha perdido la vida en el trágico suceso", ha expresado.

Asimismo, ha enviado mucha fuerza y ánimo a su hermano, deseando que "se recupere lo antes posible".

"No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan grande. Solo quiero hacerles llegar mi abrazo más sincero y todo el apoyo y la cercanía en estos momentos tan difíciles", ha indicado el regidor.