A prisión un padre y un hijo que vendían droga en una vivienda de La Solana: cocaína, marihuana, metanfetamina...

La Guardia Civil ha detenido a un padre y un hijo que regentaban un punto de venta de droga en un inmueble cercano a un colegio y a varios parques infantiles de La Solana (Ciudad Real). El juez ha ordenado el ingreso en prisión de ambos.

La operación llamada 'Barroman' arrancó después de que las patrullas de seguridad ciudadana de la zona tuvieran conocimiento del posible punto de venta. Tras las labores de investigación y vigilancia, los agentes localizaron el domicilio desde el que se vendían las sustancias estupefacientes.

Por ello, procedieron a identificar a los moradores de la vivienda, un padre y un hijo cuyo modus vivendi era compatible con la actividad ilícita investigada.

A esto se unió que se pudo comprobar que existía un incesante trasiego de consumidores a este domicilio.

Registro

Tras reunir suficientes indicios, se procedió al registro de tres viviendas. El resultado fue el hallazgo de 312 gramos de cocaína, 1.200 gramos de cogollos de marihuana, algunos gramos de metanfetamina y hachís y 14.200 euros en efectivo.

Asimismo, se encontraron útiles específicos para el cultivo de marihuana y para la preparación y procesamiento de la droga.

El padre y el hijo se enfrentan a un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Han sido puestos a disposición de la Plaza 2 de la sección penal del Tribunal de Instancia de Manzanares (Ciudad Real), que ha dispuesto su ingreso en prisión.