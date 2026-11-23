Dispositivo de la Guardia Civil en los 'pisos negros' del Polígono de Toledo. E.E. CLM

Tensión en el Polígono de Toledo por el apuñalamiento de Yuncler: amplio despliegue de Policía Nacional y Guardia Civil

La Guardia Civil y la Policía Nacional se ha desplegado en la mañana de este lunes en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, conocido como el Polígono, por el doble apuñalamiento ocurrido de madrugada en el municipio de Yuncler que ha costado la vida a un hombre de 45 años y mantiene a su hijo, de 27, en estado crítico.

Por una parte, los agentes de la Policía Judicial de la Benemérita en Toledo, que están a cargo de la investigación, se han desplazado hasta los 'pisos negros'.

En estas viviendas, situadas en la calle Río Yedra, se ha llevado a cabo un importante despliegue para recopilar pruebas que puedan llevar a la localización del autor de las agresiones, que salió huyendo del lugar de los hechos.

Como ha podido comprobar EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, hasta este lugar se han desplazado varios vehículos de la Guardia Civil.

Otro de los puntos en los que se han desplegado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es el Hospital Universitario de Toledo (HUT), lugar donde fueron evacuados los heridos, en el que ha fallecido uno de ellos, y donde el otro permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Policía Nacional en las Urgencias del Hospital de Toledo. Ángel Pulido Díaz

En la zona de Urgencias, la Policía Nacional ha establecido un dispositivo con varios furgones para asegurar la zona ante la presencia de decenas de familiares que se han arremolinado desde que se produjeron los ingresos.

Fuentes de Policía Nacional consultadas por este medio, han confirmado que su presencia se había producido después de que la Guardia Civil, como responsable de la investigación, les pidiera apoyo para asegurar la zona.

Igualmente han señalado que además de esta presencia estática, varias patrullas están realizando vigilancias periódicas en varios puntos del barrio para evitar posibles represalias.

Apuñalamiento en un cumpleaños

Los hechos que han desencadenado esta situación tenían lugar sobre las 2:00 horas de esta madrugada en la calle Ingertal de Yuncler en el transcurso de un cumpleaños.

Allí, el presunto agresor ha atacado con un arma blanca a las dos víctimas, padre e hijo, de 45 y 27 años, respectivamente.

Desde el servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han confirmado que ambos fueron evacuados directamente por los familiares que los acompañaban en ese momento hasta el servicio de Urgencias del HUT.

Los dos heridos entraron con vida al centro pero unas horas después, el padre fallecía mientras que el hijo continúa ingresado en estado crítico.

En ese mismo momento, en el lugar se dieron cita una treintena de personas a la entrada del hospital, cifra que ha crecido durante la mañana de este lunes.