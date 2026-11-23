Policía y Guardia Civil toman los 'pisos negros' del Polígono de Toledo en busca del homicida de Yuncler

Agentes de Policía Nacional y Guardia Civil han tomado los 'pisos negros' del barrio del Polígono de Toledo en una operación para intentar localizar al autor del doble apuñalamiento que en la madrugada de este lunes ha acabado con la vida de un hombre de 45 años y ha dejado en estado crítico a su hijo de 27 en Yuncler.

A última hora de la tarde, unidades de intervención, drones y decenas de agentes de ambos cuerpos han llegado hasta la calle río Yedra, punto en el que se encuentra este inmueble, y han tomado los accesos de la urbanización.

En el dispositivo, se ha cerrado el tráfico de vehículos y se ha limitado el movimiento de los peatones. Al mismo tiempo, en el interior, el grupo de asalto se ha encargado de peinar varios inmuebles sospechosos con el apoyo de dos drones.

Esta no ha sido la primera vez que la Guardia Civil de Toledo, que está llevando a cabo la investigación a través de la Unidad de Policía Judicial, ha accedido a este inmueble durante la jornada de este lunes.

Como les ha venido informando EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, durante la mañana, varias unidades de la Benemérita también habían acudido a este lugar para recabar indicios relacionados con el homicidio.

Unas operaciones en las que el Instituto Armado ha contado con el apoyo de la Policía Nacional, que más allá de los 'pisos negros' ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad en el Hospital Universitario de Toledo (HUT).

Allí había sido donde de madrugada habían llegado los dos afectados y ha fallecido el mayor de ellos a consecuencia de la gravedad de las heridas que presentaba. Por su parte, el hijo se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Pelea en un cumpleaños

Los hechos se han desencadenado en torno a las 2:00 horas de la madrugada en un cumpleaños que se estaba celebrando en la calle Ingertal de Yuncler, un municipio que se encuentra a 26 kilómetros de la capital.

Al parecer un enfrentamiento familiar desembocó en un ataque con arma blanca del que han resultado afectados un hombre de 45 años y su hijo de 27.

Rápidamente, los familiares trasladaron por sus propios medios a los dos heridos hasta las Urgencias del HUT, donde ya de madrugada se desplegaba Policía Nacional y Policía Nacional por la presencia de una treintena de personas.

Un número de familiares que ha ido creciendo a lo largo del día y que ha obligado a mantener el despliegue en esta zona del hospital toledano.

Mientras, de manera paralela, la Guardia Civil seguía avanzando en su investigación para dar con el presunto autor del ataque, que a falta de confirmación oficial, podría tratarse de una mujer con vínculos familiares con los afectados.