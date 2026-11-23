La riada de Madrigueras terminó con la vida de una vecina, sorprendida por el agua en su casa. Guardia Civil

Echan de sus viviendas a dos familias con niños tras la riada de Madrigueras (Albacete) pese a tener el alquiler pagado

La riada del pasado 2 de octubre dejó en Madrigueras (Albacete) calles anegadas, viviendas destrozadas y una localidad sumida en una situación catastrófica. Pero, en medio de aquella emergencia, dos familias tuvieron que afrontar una situación aún más angustiosa: quedarse sin las casas en las que vivían, pese a tener sus alquileres en regla y no deber ninguna mensualidad.

La Guardia Civil ha investigado a tres vecinos de Madrigueras, dos hombres y una mujer, dos de ellos de 40 años y otro de 43, como presuntos autores de delitos de allanamiento de morada y coacciones por su supuesta implicación en la expulsión ilegal de estas dos familias, entre cuyos miembros se encuentran dos menores de 3 y 6 años.

Según ha informado la Comandancia de Albacete, los investigados habrían aprovechado la delicada situación que atravesaba el municipio tras las inundaciones para forzar la salida de los inquilinos de dos viviendas que tenían legalmente alquiladas y cuyos recibos estaban al corriente de pago.

Durante la investigación, los agentes constataron que los propietarios habrían coaccionado a las familias para que abandonaran sus domicilios. Además, uno de los investigados habría accedido sin autorización a la vivienda de una de ellas y habría sacado sus enseres personales, impidiendo así que permanecieran en su hogar.

Los hechos agravaron todavía más la situación de vulnerabilidad de las víctimas, que se vieron desprotegidas en un momento especialmente complicado para Madrigueras, después de que la DANA del 2 de octubre provocara fuertes riadas e inundaciones repentinas.

El temporal anegó calles, viviendas e infraestructuras municipales y causó numerosos daños materiales, además de cobrarse la vida de una vecina de la localidad.

En un centro municipal

La actuación de la Guardia Civil ha permitido esclarecer los hechos y proporcionar protección inmediata a las dos familias afectadas. Tanto los adultos como los menores han sido acogidos de manera provisional en un centro municipal gestionado por el Ayuntamiento de Albacete, donde reciben asistencia y los recursos necesarios.

Las diligencias instruidas por los agentes de la Guardia Civil de Madrigueras han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de La Roda, que se ha hecho cargo de las actuaciones.