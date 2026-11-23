Confirman como asesinato machista la muerte de Elena en Villarrobledo (Albacete) a manos de su pareja

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinato machista la muerte de Elena en la madrugada del jueves al viernes de la semana pasada en Villarrobledo (Albacete).

La víctima, de 37 años, no tenía hijos ni hijas menores de edad ni existían denuncias previas contra el presunto agresor, con el que mantenía una relación, han señalado.

Durante el minuto de silencio convocado en señal de repulsa tras el último asesinato machista en la provincia de Madrid, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido ha condenado los hechos, trasladado sus condolencias a las víctimas y agradecido el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en la que es ya la cuarta víctima mortal de violencia de género en Castilla-La Mancha en el año 2026 tras las registradas en Seseña y Alameda de la Sagra (Toledo) y Valverde de Júcar (Cuenca).

El delegado ha mostrado su más profundo rechazo y ha pedido unidad de mensaje de toda la sociedad frente a la violencia machista, que ya se ha cobrado la vida de 47 mujeres en lo que va de 2026.

Condena de Page y Ana Redondo

A las reacciones de condena a este asesinato también se han unido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Page, a través de un mensaje en la red social X, ha reconocido que "siento rabia y un profundo dolor al saber que la violencia machista deja una nueva víctima en nuestra región, la cuarta en lo que va de año".

Siento rabia y un profundo dolor al saber que la violencia machista deja una nueva víctima en nuestra región, la cuarta en lo que va de año. No podemos acostumbrarnos a estos hechos, ni normalizarlos ni aceptarlos. Mi más sincero pésame y cariño a los familiares y personas cercanas a Elena. Estamos a vuestro lado. — Emiliano García-Page (@garciapage) November 23, 2026

En este sentido, ha señalado que "no podemos acostumbrarnos a estos hechos, ni normalizarlos ni aceptarlos".

El presidente también ha trasladado su "más sincero pésame y cariño a los familiares y personas cercanas a Elena", a las que ha asegurado que "estamos a vuestro lado".

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su más absoluta condena y su rotundo rechazo ante este nuevo feminicidio machista y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

"No hay palabras que reparen tanto dolor, ni espacio para la indiferencia. El terrorismo machista destruye vidas y deja heridas imborrables. Tenemos que ser capaces de arrinconar a los violentos, no puede haber impunidad. Ni una menos", ha indicado Redondo en su cuenta de X.

Todo mi cariño para la familia de Elena. No hay palabras que reparen tanto dolor, ni espacio para la indiferencia. El terrorismo machista destruye vidas y deja heridas imborrables. Tenemos que ser capaces de arrinconar a los violentos, no puede haber impunidad. Ni una menos. — Ana Redondo (@_anaredondo_) November 23, 2026

Ambas han instado a las instituciones, administraciones y al conjunto de la sociedad a realizar todos los esfuerzos posibles para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

Los hechos

Según ha informado el ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el aviso del fallecimiento de la mujer se notificó a las 1.41 horas de la madrugada del viernes 20 de noviembre en la finca 'El Gordo', situada en el kilómetro 16 de la CM-3121.

Estas mismas fuentes apuntaban que hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y una UVI, que en un primer momento certificaba el fallecimiento por causas naturales, concretamente a causa de una enfermedad.

Sin embargo, la investigación posterior de la Guardia Civil arrojó indicios de posible asesinato machista, por lo que procedieron a la detención de la pareja de la fallecida, de 46 años.

En cuanto a las diligencias, están siendo instruidas por el Juzgado de Guardia de Villarrobledo, que ha decretado el secreto de sumario.