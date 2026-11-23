Un hombre mata a puñaladas a un hombre de 45 años y deja herido grave a su hijo durante un cumpleaños en Yuncler

Un hombre de 45 años ha fallecido y su hijo de 27 se encuentra en estado grave tras ser apuñalados durante la celebración de un cumpleaños en Yuncler (Toledo). Tras los hechos, el presunto agresor se dio a la fuga.

Este suceso ha tenido lugar poco antes de las 2:00 horas de la madrugada en la calle Ingertal, según ha confirmado el 112 de Castilla-La Mancha.

Tras el ataque, los familiares que se encontraban en la celebración trasladaron a los heridos por sus propios medios hasta el Hospital Universitario de Toledo (HUT).

Una vez en el centro hospitalario, el varón de más edad ha fallecido, mientras que su hijo se encuentra en estado crítico, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Dispositivo especial

En ese momento, gran parte de las personas que se encontraban en la celebración, en torno a 30, se desplazaron hasta el centro hospitalario, por lo que la Policía Nacional ha desplegado un dispositivo de seguridad que mantienen a primera hora de este lunes con apoyo de la Policía Local de Toledo.

En cuanto a la investigación, ha sido asumida por la Guardia Civil, que es quien dirige la búsqueda del presunto autor de la agresión.