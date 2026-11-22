La Guardia Civil investiga como posible violencia machista la muerte de una mujer de 37 años en Villarrobledo (Albacete)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 46 años tras la muerte de una mujer, de 37 años y nacionalidad española, en la madrugada del pasado viernes 20 de noviembre en una finca de Villarrobledo (Albacete).

Fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha señalan a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el Juzgado de Guardia de Villarrobledo ha decretado el secreto de sumario y que la investigación continúa abierta para decretar si se trata de un caso de asesinato machista.

El aviso del fallecimiento de la mujer se notificó a las 1.41 horas de la madrugada y el cuerpo de la víctima fue localizado en la finca 'El Gordo', situada a las afueras de la ciudad albaceteña, concretamente en el kilómetro 16 de la CM-3121.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y una UVI, que certificó el fallecimiento por causas naturales, debido a una enfermedad, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a este diario.

Este caso se produce tres días antes del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un contexto preocupante para la región en esta problemática.

Castilla-La Mancha registra 5.955 casos activos en el Sistema VioGén y es la sexta comunidad con mayor volumen de casos, según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio del Interior correspondientes al mes de octubre de 2026.

De los casi 6.000 expedientes, 5.207 son de riesgo bajo, 707 de riesgo medio, 41 de riesgo alto y ninguno de riesgo extremo. La provincia de Toledo concentra el 42,2 % del total autonómico (2.514 de un total de 5.955).