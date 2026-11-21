Una casa se derrumba de madrugada en Los Yébenes tras una intensa noche de lluvia y deja una imagen impactante

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada del miércoles al jueves provocaron el derrumbe de la fachada de varias casas antiguas situadas en la calle Real de Los Yébenes (Toledo). El desplome tuvo lugar alrededor de las 2:00 horas y dejó numerosos escombros en mitad de la calzada.

El alcalde de la localidad, Jesús Pérez, ha explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que en el inmueble no vivía nadie y que ya tenía abierto un expediente para proceder a su demolición. "Era una casa que tenía un expediente abierto para derrumbarla en los próximos días. Con las últimas lluvias no ha aguantado", ha señalado.

Además, la calle permanece cortada al tráfico, ya que la vivienda colindante, que también pertenece al mismo propietario, presenta un estado de conservación deficiente, según han explicado fuentes municipales.

Pérez prevé que los trabajos estén completamente finalizados el próximo martes. "Se actuó rápidamente y ya se comenzó el derribo el viernes. Tenemos la calle cortada porque la casa aledaña también está en malas condiciones. El martes estará todo solucionado", ha apuntado.

Se trata de una vía muy transitada del municipio, ya que antiguamente formaba parte de la travesía de la carretera nacional 401, cuyo tráfico fue desviado posteriormente. Al producirse el desplome de madrugada, no circulaba nadie por la zona, por lo que no hubo que lamentar daños personales.

En las imágenes grabadas durante el suceso se observa cómo llovía y soplaba bastante viento cuando la fachada terminó desplomándose sobre la calle, dejando los restos de la construcción esparcidos por la vía.