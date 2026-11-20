Piden siete años de cárcel para un entrenador de gimnasio en Talavera de la Reina por agredir sexualmente a una menor

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes al propietario de un gimnasio de Talavera de la Reina, que también ejercía como entrenador, por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años.

La Fiscalía solicita para él siete años de prisión por unos hechos que, según el escrito de acusación, ocurrieron en mayo de 2024, cuando la víctima tenía 15 años.

De acuerdo con el relato del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, el procesado entró sin permiso en el vestuario femenino del establecimiento y se acercó a la menor, que se encontraba sin ropa en la parte superior del cuerpo.

El escrito sostiene que el acusado, "guiado de un propósito libidinoso", la agarró de un brazo con la excusa de echarle desodorante y le tocó uno de los pechos. Ante esta situación, la joven reaccionó dándole un golpe con el brazo para apartarlo.

Inhabilitación especial

Sin embargo, siempre según la versión de la Fiscalía, posteriormente el entrenador se ofreció a echarle colirio cuando la menor estaba tumbada en una camilla y, en ese momento, le dio un beso en la boca sin su consentimiento.

Por estos hechos, el fiscal considera que el acusado es presunto autor de un delito de agresión sexual a menores de 16 años y solicita una condena de siete años de cárcel.

Además de la pena de prisión, reclama la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años.

Asimismo, pide que se le imponga una prohibición de comunicación y acercamiento a menos de 300 metros de la víctima durante nueve años.

El acusado será juzgado el próximo martes en la Audiencia Provincial de Toledo.