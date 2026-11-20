Desmantelan una plantación de marihuana oculta entre pinares en Socovos (Albacete): hay un hombre detenido

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 55 años, vecino de Socovos (Albacete), como presunto autor de un delito contra la salud pública después de desmantelar una plantación de marihuana escondida en una zona de monte del municipio.

El cultivo, camuflado entre pinares y abundante vegetación en un enclave de difícil acceso, contaba con 39 plantas de gran tamaño que podrían haber generado alrededor de 18.000 dosis una vez preparadas para su distribución.

La operación ha sido desarrollada por efectivos del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Hellín, con el apoyo de agentes del Puesto de Letur, dentro de los dispositivos que el Instituto Armado mantiene para prevenir y combatir el cultivo y el tráfico de drogas en la provincia de Albacete.

Plantas de marihuana encubiertas en el monte. Guardia Civil

La investigación comenzó después de que los agentes recibieran información sobre la posible existencia de una plantación ilegal de marihuana en una zona rústica de Socovos. A partir de los datos recabados, establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió localizar el cultivo y confirmar las sospechas.

Plantas de grandes dimensiones

Los agentes encontraron la plantación en un paraje especialmente aislado, oculto entre pinares y una abundante masa forestal. El cultivo estaba distribuido en tres zonas diferenciadas y albergaba un total de 39 plantas de cannabis sativa de grandes dimensiones.

Para favorecer su crecimiento, los responsables habían instalado un sistema de riego automatizado que se alimentaba de varios depósitos de agua. Además, en el lugar se localizaron distintos productos fitosanitarios empleados para el cuidado y desarrollo de las plantas.

Una vez desmantelada la plantación, los agentes procedieron a retirar las plantas, separar los cogollos y realizar su pesaje. El análisis de la materia vegetal útil permitió determinar que la cantidad intervenida podría haber dado lugar a unas 18.000 dosis de marihuana después de su secado y acondicionamiento para la venta y el consumo.

La actuación ha permitido impedir que esta sustancia llegase a los canales ilícitos de distribución y se comercializase en el mercado de drogas.

Plantas de marihuana encubiertas en Socovos (Albacete). Guardia Civil

Tras localizar el cultivo, la investigación continuó para identificar a sus responsables. Las pesquisas permitieron determinar que detrás de la plantación se encontraba un vecino de Socovos, de 55 años, que finalmente fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo y elaboración de drogas.

Por estos hechos, podría enfrentarse a penas de prisión de entre tres y seis años, además de importantes sanciones económicas, en función de la responsabilidad penal que determine la autoridad judicial.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Hellín, Plaza número 3, encargada de las actuaciones.