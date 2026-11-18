Robaba joyas, dinero, electrodomésticos y hasta alimentos en Mora: detenido un hombre por 18 asaltos a hogares

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 46 años como presunto autor de 18 robos con fuerza en viviendas de la localidad toledana de Mora. El arrestado, vecino del municipio y con antecedentes por hechos similares, habría accedido a los inmuebles tras fracturar o apalancar sus puertas principales.

La investigación, denominada operación 'Fullare', comenzó a principios de septiembre, después de que la Guardia Civil detectase un incremento de este tipo de delitos en la localidad. El equipo ROCA de Mora asumió las actuaciones para esclarecer los robos e identificar a la persona responsable.

Las primeras inspecciones técnico-oculares permitieron a los investigadores encontrar similitudes entre los distintos asaltos, tanto en el modus operandi como en las características de las viviendas afectadas.

Se trataba principalmente de inmuebles antiguos en los que el presunto autor conseguía entrar forzando la puerta principal. Entre los efectos que fueron sustraídos de las viviendas había joyas, dinero en efectivo, pequeños electrodomésticos e incluso alimentos.

Para avanzar en la investigación, los agentes realizaron diferentes actuaciones policiales y labores de vigilancia. También analizaron imágenes de cámaras de videovigilancia y recopilaron información hasta conseguir identificar plenamente al sospechoso.

Finalmente, el hombre fue detenido el pasado 9 de noviembre como presunto autor de los 18 delitos de robo con fuerza en interior de vivienda. Tras su arresto, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Orgaz, plaza número 2, junto con las correspondientes diligencias policiales.